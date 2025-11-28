الوكالة الوطنية للإعلام: طيران مسير فوق المنصوري ومجدل زون وزبقين

الدفاع المدني السوري: فرقنا لم تتمكن من دخول بيت جن لإسعاف المصابين في ظل إستمرار الإحتلال باستهداف أي حركة

البابا لاون من كاتدرائية الروح القدس في إسطنبول: الحضور الكبير جدًا للمهاجرين واللاجئين في تركيا تحد للكنيسة من أجل استقبالهم وخدمتهم وهم من بين الأكثر ضعفًا