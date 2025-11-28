الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البطريرك الراعي لـ"جدل": نقول لحزب الله إنّكم لبنانيون و"حرام الشباب يموتوا هيك"

آخر الأخبار
2025-11-28 | 21:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البطريرك الراعي لـ&quot;جدل&quot;: نقول لحزب الله إنّكم لبنانيون و&quot;حرام الشباب يموتوا هيك&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
البطريرك الراعي لـ"جدل": نقول لحزب الله إنّكم لبنانيون و"حرام الشباب يموتوا هيك"

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الراعي

لـ"جدل":

إنّكم

لبنانيون

و"حرام

الشباب

يموتوا

هيك"

LBCI التالي
البابا لاوون من دار المسنين في اسطنبول: كلمة "مسنّ" توشك على أن تفقد معناها الحقيقي ففي سياقات اجتماعية كثيرة حيث يهيمن منطق الفعالية والمادية فُقد معنى احترام المسنين
الدفاع المدني السوري: فرقنا لم تتمكن من دخول بيت جن لإسعاف المصابين في ظل إستمرار الإحتلال باستهداف أي حركة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
23:01

ترامب يعلن "إلغاء" كل وثيقة موقّعة بقلم آلي خلال رئاسة بايدن

LBCI
آخر الأخبار
22:55

النائب العام في الرهبانية المارونية الأب جورج حبيقة لـ"جدل": الانفجار مُحتمل في لبنان ولكن حضور البابا لاوون سيخضّ الضمائر ويغيّر المعادلة ولبنان باقٍ وهو عصيّ على الموت

LBCI
آخر الأخبار
22:35

النائب العام في الرهبانية المارونية الأب جورج حبيقة لـ"جدل": البابا يتمتع بسلطة معنوية هائلة والاستقبال الذي أُقيم له في تركيا أمس كان مهيبًا جدًا ولم يحصل لأي رئيس من قبل لأنه يمثل قيمًا إنسانية قيّمة جدًا

LBCI
آخر الأخبار
22:32

المونسينيور عبدو أبو كسم لـ"جدل": عبر الإعلام العالمي الذي يصاحب البابا لاوون يجب أن "نُظهر" للعالم أننا لسنا إرهابيين ولا شحاذين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
22:55

النائب العام في الرهبانية المارونية الأب جورج حبيقة لـ"جدل": الانفجار مُحتمل في لبنان ولكن حضور البابا لاوون سيخضّ الضمائر ويغيّر المعادلة ولبنان باقٍ وهو عصيّ على الموت

LBCI
آخر الأخبار
22:35

النائب العام في الرهبانية المارونية الأب جورج حبيقة لـ"جدل": البابا يتمتع بسلطة معنوية هائلة والاستقبال الذي أُقيم له في تركيا أمس كان مهيبًا جدًا ولم يحصل لأي رئيس من قبل لأنه يمثل قيمًا إنسانية قيّمة جدًا

LBCI
آخر الأخبار
22:32

المونسينيور عبدو أبو كسم لـ"جدل": عبر الإعلام العالمي الذي يصاحب البابا لاوون يجب أن "نُظهر" للعالم أننا لسنا إرهابيين ولا شحاذين

LBCI
آخر الأخبار
22:21

المونسنيور عبدو أبو كسم لـ"جدل": الناس لم يتعرفوا بعد على البابا لاوون لأنه لا يزال جديداً وقلنا إنه يجب القيام بحملة إعلامية كبيرة لمساعدة الناس على التعرف إلى البابا وقد نجحنا في ذلك

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-18

تريدون مستثمرين في لبنان؟ إليكم السبيل!

LBCI
رياضة
2025-09-02

رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية يرد على التوقيف الآسيوي الذي طاله

LBCI
منوعات
2025-11-23

من ملكة جمال إلى راهبة… إليكم قصة "الأخت إيفا" الّتي ضجت العالم

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-23

المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد مصطفى أسعد برو "الحاج حسن" مواليد عام 1989 من بلدة شمسطار في البقاع الذي استشهد إثر الغارة على حارة حريك

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
21:48

إن كنتم تبحثون عن مغامرة فدرب الملك تشارلز الثالث في الشوف بانتظاركم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:47

دفع الضرائب والرسوم بالبطاقات المصرفية

LBCI
أخبار دولية
20:33

من بيت جن إلى بيروت… تل أبيب تفتح باب المواجهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:29

الـLBCI في احد انفاق حزب الله: واحد من ١٧٧ في عهدة الجيش وخطة "درع الجنوب" مستمرة

LBCI
رياضة
20:28

بشرى سارة لمحبي كرة السلة اللبنانية: مباراة قطر - لبنان الاحد حصريا على شاشة الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:17

مجمع نيقيا… لحظة غيّرت المسيحية والبابا يستعيد صداها اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:16

هكذا يقرأ المدبر العام للرهبانية المارونية المريمية لقاءات البابا في اليوم الثاني على المستوى الشعبي...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:15

من إسطنبول إلى إزنيق: رحلة روحية تعيد وصل الماضي بالحاضر

LBCI
أخبار لبنان
20:15

قرى حدودية جنوبية بعد عام من الاتفاق: لاعودة ولا اعمار ونقاط محتلة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
09:18

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
10:24

منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
أخبار لبنان
15:49

الـPopemobile المخصصة للبابا لاوون تصل الى مرفأ بيروت

LBCI
اقتصاد
15:24

قراران لمصرف لبنان متعلقان بتعديل التعميمين الاساسيين 158 و166...

LBCI
أخبار لبنان
10:22

وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر تشرين الثاني

LBCI
خبر عاجل
19:17

قاسم: حاضرون للنقاش السياسي بشأن السلاح والبحث باستراتيجية دفاعية ولكن ليس تحت الضغط الإسرائيلي وليس من خلال إلغاء الاتفاق الموجود

LBCI
أمن وقضاء
08:05

طوارئ الصحة: 335 شهيدًا و973 جريحًا منذ توقيع إتفاقية وقف الأعمال العدائية

LBCI
أخبار لبنان
14:25

تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة في محافظتي بيروت وجبل لبنان لمناسبة زيارة البابا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More