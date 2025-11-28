المطران ميشال عون لـ "جدل": من المتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين في القداس الإلهي الذي سيترأسه الحبر الأعظم 100 ألف شخص

التالي

البابا لاوون من دار المسنين في اسطنبول: كلمة "مسنّ" توشك على أن تفقد معناها الحقيقي ففي سياقات اجتماعية كثيرة حيث يهيمن منطق الفعالية والمادية فُقد معنى احترام المسنين