المونسنيور عبدو أبو كسم لـ"جدل": الناس لم يتعرفوا بعد على البابا لاوون لأنه لا يزال جديداً وقلنا إنه يجب القيام بحملة إعلامية كبيرة لمساعدة الناس على التعرف إلى البابا وقد نجحنا في ذلك

