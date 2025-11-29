الأخبار
الجيش: تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة إعتبارًا من الساعة 8:00 حتى 14:00

2025-11-29 | 02:11
الجيش: تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة إعتبارًا من الساعة 8:00 حتى 14:00
الجيش: تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة إعتبارًا من الساعة 8:00 حتى 14:00

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

