نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري للـLBCI: البابا لاوون الرابع عشر يسير على خطى سلفه البابا فرنسيس وجميعهم لديهم اهتمام بلبنان بوصفه ذات خصوصية وميزات خاصة

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة - مرجعيون ما بين الساعة 8:00 والساعة 16:00

النائب العام في الرهبانية المارونية الأب جورج حبيقة لـ"جدل": الانفجار مُحتمل في لبنان ولكن حضور البابا لاوون سيخضّ الضمائر ويغيّر المعادلة ولبنان باقٍ وهو عصيّ على الموت