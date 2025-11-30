شيخ العقل سامي ابي المني للـLBCI: في الموضوع السوري رسالتنا واضحة لأبنائنا انه يجب التمسك بهويتنا العربية الاسلامية وتراثنا ووطنا

التالي

شيخ العقل سامي ابي المني للـLBCI: يجب الترفّع عن الانانية ونحتاج الى شراكة روحية وطنية وعيش متطلبات هذه الشراكة لتكون مظلة واقية من اجل الاصلاح والانقاذ