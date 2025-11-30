شيخ العقل سامي ابي المني للـLBCI: لبنان يجب أن يكون عصيًا على أي تفكيك ولن ينتهِ

قرع الآن أجراس الكنائس المارونية والكاثوليكية والأرثوذكسية في مختلف المناطق اللبنانية تزامناً مع وصول طائرة الحبر الأعظم إلى مطار رفيق الحريري الدولي

شيخ العقل سامي ابي المني للـLBCI: يجب الترفّع عن الانانية ونحتاج الى شراكة روحية وطنية وعيش متطلبات هذه الشراكة لتكون مظلة واقية من اجل الاصلاح والانقاذ