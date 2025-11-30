الأخبار
طائرة البابا لاون تحط في مطار بيروت والبواخر تطلق الزمامير...
آخر الأخبار
2025-11-30 | 08:51
مشاهدات عالية
طائرة البابا لاون تحط في مطار بيروت والبواخر تطلق الزمامير...
0
min
طائرة البابا لاون تحط في مطار بيروت والبواخر تطلق الزمامير...
آخر الأخبار
البابا
بيروت
والبواخر
الزمامير...
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 3 قتلى و3 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
تركي آل الشيخ يترأس مؤتمر الموسيقى العربية في الرياض
آخر الأخبار
0
خبر عاجل
11:28
البابا لاون يغادر القصر الجمهوري متجهًا إلى السفارة البابوية
0
آخر الأخبار
11:22
البابا لاون الرابع عشر من قصر بعبدا: علينا ضمان ألا يشعر الشباب بأنهم مجبرون على مغادرة وطنهم وذلك بصناعة السلام في بلدهم
0
أخبار لبنان
11:22
الكلمة الأولى للبابا لاون الرابع عشر من القصر الجمهوري في بعبدا...
0
آخر الأخبار
11:21
البابا لاون: أود أن أشدد على الدور الأساسي للنساء في التزامهن الدؤوب والصابر للحفاظ على السلام وبنائه ولا ننس أن للنساء قدرة خاصة على صنع السلام لأنهن يحسن حفظ الروابط العميقة وتطويرها بالحياة وبين الأشخاص ومع الأماكن
اخترنا لكم
0
آخر الأخبار
11:22
البابا لاون الرابع عشر من قصر بعبدا: علينا ضمان ألا يشعر الشباب بأنهم مجبرون على مغادرة وطنهم وذلك بصناعة السلام في بلدهم
0
آخر الأخبار
11:21
البابا لاون: أود أن أشدد على الدور الأساسي للنساء في التزامهن الدؤوب والصابر للحفاظ على السلام وبنائه ولا ننس أن للنساء قدرة خاصة على صنع السلام لأنهن يحسن حفظ الروابط العميقة وتطويرها بالحياة وبين الأشخاص ومع الأماكن
0
آخر الأخبار
11:19
البابا لاون الرابع عشر من قصر بعبدا: هناك جراح شخصية وجماعية تتطلب مداواتها سنوات طويلة وفي بعض الأحيان تتطلب أجيالا بكاملها في حال لم تعالج فوراً
0
آخر الأخبار
11:18
البابا لاون الرابع عشر من قصر بعبدا: السلام هو أن نعرف كيف يمكننا العيش معاً جنباً إلى جنب في سبيل مستقبل مشترك وعندها يُحقق السلام تلك البحبوحة التي تدهشنا حينما تتخطى آفاقنا الحواجز والحدود
زوارنا يقرأون الآن
0
آخر الأخبار
02:25
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على كل الطرقات بسبب تساقط الأمطار التي تتسبب بانزلاقات وصدامات مرورية وذلك حرصا على السلامة العامة
0
أخبار لبنان
2025-09-20
باسيل: نحن اليوم بمرحلة مصيرية والتيار مستهدف بسبب مواقفه
0
أخبار لبنان
2025-11-28
"ألفا": خطة شاملة خلال زيارة البابا لتعزيز جاهزية الشبكة في نقاط حيوية ستشهد حضورًا كثيفًا
0
أخبار دولية
2025-09-10
تعرض المؤثر الأميركي الجمهوري تشارلي كيرك لإطلاق نار خلال فعالية في جامعة بولاية يوتا
أخبار دولية
2025-09-10
تعرض المؤثر الأميركي الجمهوري تشارلي كيرك لإطلاق نار خلال فعالية في جامعة بولاية يوتا
بالفيديو
0
أخبار لبنان
10:15
على وقع الدبكة ونثر الأرز... هكذا استُقبل البابا لاون في القصر الجمهوري (فيديو وصور)
0
خبر عاجل
10:07
عرض ضوئيّ عند واجهة القصر الجمهوري يُشاهده البابا
0
أخبار لبنان
09:07
بالفيديو والصور: البابا لاون في لبنان... ومراسم استقبال رسمية في مطار بيروت
0
آخر الأخبار
08:51
طائرة البابا لاون تحط في مطار بيروت والبواخر تطلق الزمامير...
0
أخبار لبنان
07:43
اكتمال استعدادات المطار قبيل وصول البابا لاون... إليكم الصورة
0
أخبار لبنان
07:36
البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان للـLBCI: زيارة البابا للبنان "فريدة جدا"
0
أخبار لبنان
06:22
لبنان ينتظر البابا لاون... إليكم الصورة من المطار
0
أخبار لبنان
06:12
القصر الجمهوري يستعد لاستقبال البابا لاون... والـLBCI تواكب التحضيرات الأخيرة
0
أخبار لبنان
04:59
أكثر من ١٢٠٠ إعلامي من لبنان والعالم سيواكبون زيارة البابا… إليكم التفاصيل
الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:57
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
2
أمن وقضاء
09:40
إليكم تدابير السير في اليوم الثاني والثالث من زيارة البابا لاون للبنان...
3
أخبار لبنان
10:15
على وقع الدبكة ونثر الأرز... هكذا استُقبل البابا لاون في القصر الجمهوري (فيديو وصور)
4
خبر عاجل
12:49
وسائل إعلام إيرانية: إطلاق صواريخ باليستية من إيران تجاه مواقع في شمال العراق يقال إنها تابعة للموساد
5
أخبار لبنان
09:07
بالفيديو والصور: البابا لاون في لبنان... ومراسم استقبال رسمية في مطار بيروت
6
خبر عاجل
13:41
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل أبلغت الحكومة اللبنانية أنها إذا لم تعمل ضد حزب الله فإنها ستوسع من هجماتها
7
خبر عاجل
13:44
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي عدل إجراءاته العسكرية بما يتلاءم مع زيارة البابا المقررة إلى بيروت
8
أمن وقضاء
04:39
الجيش: إطلاق عدد من قذائف المدفعية الخلبية لدى وصول البابا لاون
