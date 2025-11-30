الأخبار
الرئيس عون في استقبال البابا لاون: أرحب بكم في هذا الوطن الصغير بمساحته الكبير برسالته لبنان الذي كان وما زال أرضًا تجمع بين الإيمان والحرية بين الإختلاف والوحدة وبين الألم والرجاء

آخر الأخبار
2025-11-30 | 10:56
الرئيس عون في استقبال البابا لاون: أرحب بكم في هذا الوطن الصغير بمساحته الكبير برسالته لبنان الذي كان وما زال أرضًا تجمع بين الإيمان والحرية بين الإختلاف والوحدة وبين الألم والرجاء

 
 
15:03

روبيو: المحادثات مع الوفد الأوكراني "مثمرة" لكن هناك حاجة لـ"مزيد من العمل"

LBCI
آخر الأخبار
15:03

رئيس الوفد الأوكراني يشيد بمحادثات فلوريدا ويصفها بأنها "مثمرة وناجحة"

LBCI
أخبار دولية
14:52

الجيش الأميركي: نفذنا مع سوريا غارات جوية على مخازن أسلحة لتنظيم الدولة الإسلامية

LBCI
أخبار لبنان
14:45

سلام عن زيارة البابا: عسى أن تكون مساهمة في تذكير العالم بضرورة إستعادة لبنان سلامه وازدهاره

15:03

روبيو: المحادثات مع الوفد الأوكراني "مثمرة" لكن هناك حاجة لـ"مزيد من العمل"

LBCI
آخر الأخبار
15:03

رئيس الوفد الأوكراني يشيد بمحادثات فلوريدا ويصفها بأنها "مثمرة وناجحة"

LBCI
آخر الأخبار
14:23

الجيش الأميركي: دمرنا 15 موقعًا تضم مخابئ أسلحة لتنظيم الدولة الإسلامية في جنوب سوريا

LBCI
آخر الأخبار
11:47

البابا لاوون وصل إلى مقرّ إقامته في السفارة البابوية - حريصا

LBCI
خبر عاجل
2025-09-29

هيئة البث الإسرائيلية: ممثلون عن قطر ومصر سلموا حركة حماس نص خطة ترامب بشكل رسمي

LBCI
أخبار لبنان
13:11

مُراسل الـLBCI...ينقل كواليس رحلة الحبر الأعظم من روما إلى لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الجانب الديني الروحي لزيارة الحبر الأعظم نسّقه المطران ميشال عون

LBCI
أخبار دولية
13:43

إسرائيل تضغط على واشنطن لنزع سلاح حزب الله وتلوّح بمناطق عازلة على الحدود

LBCI
أخبار دولية
13:51

قلق إقليمي وتحركات سعودية-تركية نحو طهران لاحتواء التصعيد المحتمل

LBCI
أخبار دولية
13:49

من برشلونة... الـLBCI تواكب ولادة شراكة متوسطية بطموح مشترك: بحرٌ واحد مستقبلٌ واحد

LBCI
أخبار دولية
13:43

إسرائيل تضغط على واشنطن لنزع سلاح حزب الله وتلوّح بمناطق عازلة على الحدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الجانب الديني الروحي لزيارة الحبر الأعظم نسّقه المطران ميشال عون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

لبنان يجمع طوائفه والبابا يوم حوار تاريخي في قلب بيروت

LBCI
أخبار دولية
13:27

صلاة مسكونية جامعة في اسطنبول بين رأسي الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسي

LBCI
أخبار لبنان
13:11

مُراسل الـLBCI...ينقل كواليس رحلة الحبر الأعظم من روما إلى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
13:10

بعبدا ترحب بالبابا...خيول وأرز ودبكة ورسالة بقاء في الأرض

LBCI
أخبار لبنان
13:04

بابا السلام لاوون الرابع عشر في زيارة تاريخية لبلاد الأرز

LBCI
حال الطقس
02:57

أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
09:40

إليكم تدابير السير في اليوم الثاني والثالث من زيارة البابا لاون للبنان...

LBCI
أخبار لبنان
10:15

على وقع الدبكة ونثر الأرز... هكذا استُقبل البابا لاون في القصر الجمهوري (فيديو وصور)

LBCI
خبر عاجل
13:36

تابعوا في هذه اللحظات مباراة لبنان وقطر مباشرةً عبر الـLBCI والـLB2

LBCI
أخبار لبنان
09:07

بالفيديو والصور: البابا لاون في لبنان... ومراسم استقبال رسمية في مطار بيروت

LBCI
خبر عاجل
12:00

ترقبوا مباراة لبنان وقطر في تصفيات كأس العالم لكرة السلة على الـLBCI والـLB2 فور انتهاء نشرة الأخبار المسائية

LBCI
أمن وقضاء
04:39

الجيش: إطلاق عدد من قذائف المدفعية الخلبية لدى وصول البابا لاون

LBCI
أخبار لبنان
04:13

تعديل بعض أحكام قرار منع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان خلال زيارة البابا

