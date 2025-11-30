الرئيس عون في استقبال البابا لاون: أرحب بكم في هذا الوطن الصغير بمساحته الكبير برسالته لبنان الذي كان وما زال أرضًا تجمع بين الإيمان والحرية بين الإختلاف والوحدة وبين الألم والرجاء

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك