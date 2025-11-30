رئيس الجمهورية في استقبال البابا لاون: لبنان ليس مجرد أرض تاريخية بل موطن القديسين العظام ومنهم القديس شربل هذا هو لبنان الذي يستقبلكم اليوم يا صاحب القداسة لبنان الذي تكوّن بسبب الحرية ومن أجلها لا من أجل أي دين أو طائفة أو جماعة

