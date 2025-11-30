الأخبار
الجيش الأميركي: دمرنا 15 موقعًا تضم مخابئ أسلحة لتنظيم الدولة الإسلامية في جنوب سوريا

آخر الأخبار
2025-11-30 | 14:23
الجيش الأميركي: دمرنا 15 موقعًا تضم مخابئ أسلحة لتنظيم الدولة الإسلامية في جنوب سوريا

 
 
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على كل الطرقات بسبب تساقط الأمطار التي تتسبب بانزلاقات وصدامات مرورية وذلك حرصا على السلامة العامة
البابا لاوون الرابع عشر من الكاتدرائية الأرمنية الرسولية: هذه الزيارة هي فرصة لشكر الله على تضحيات الارمن وصمودهم واصرار على الوحدة المسيحية
آخر الأخبار

LBCI
أخبار لبنان
16:25

البابا لاون يزور راهبات الكرمل في حريصا

LBCI
أخبار دولية
16:16

روبيو: محادثات "مثمرة" في فلوريدا بشأن أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
16:10

الجمعية الوطنية الفنزويلية تحقق في غارات أميركية على قوارب

LBCI
خبر عاجل
15:54

إنتهاء المباراة بفوز قطر على لبنان بنتيجة 86-83

LBCI
آخر الأخبار
15:18

إنتهاء الربع الثالث من المباراة بتقدم قطر على لبنان بنتيجة 60-55

LBCI
آخر الأخبار
15:03

روبيو: المحادثات مع الوفد الأوكراني "مثمرة" لكن هناك حاجة لـ"مزيد من العمل"

LBCI
آخر الأخبار
15:03

رئيس الوفد الأوكراني يشيد بمحادثات فلوريدا ويصفها بأنها "مثمرة وناجحة"

LBCI
آخر الأخبار
11:47

البابا لاوون وصل إلى مقرّ إقامته في السفارة البابوية - حريصا

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-23

وزير العدل يبحث مع وفد قضائي فرنسي تعزيز التعاون في مكافحة الفساد والإرهاب

LBCI
أخبار دولية
16:16

روبيو: محادثات "مثمرة" في فلوريدا بشأن أوكرانيا

LBCI
منوعات
2025-10-23

زرافة تثير ضجة في مصر... هربت من حديقة الحيوانات وظهرت في نهر النيل! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
2025-10-27

مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:51

قلق إقليمي وتحركات سعودية-تركية نحو طهران لاحتواء التصعيد المحتمل

LBCI
أخبار دولية
13:49

من برشلونة... الـLBCI تواكب ولادة شراكة متوسطية بطموح مشترك: بحرٌ واحد مستقبلٌ واحد

LBCI
أخبار دولية
13:43

إسرائيل تضغط على واشنطن لنزع سلاح حزب الله وتلوّح بمناطق عازلة على الحدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الجانب الديني الروحي لزيارة الحبر الأعظم نسّقه المطران ميشال عون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

لبنان يجمع طوائفه والبابا يوم حوار تاريخي في قلب بيروت

LBCI
أخبار دولية
13:27

صلاة مسكونية جامعة في اسطنبول بين رأسي الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسي

LBCI
أخبار لبنان
13:11

مُراسل الـLBCI...ينقل كواليس رحلة الحبر الأعظم من روما إلى لبنان

LBCI
أخبار لبنان
13:10

بعبدا ترحب بالبابا...خيول وأرز ودبكة ورسالة بقاء في الأرض

LBCI
أخبار لبنان
13:04

بابا السلام لاوون الرابع عشر في زيارة تاريخية لبلاد الأرز

LBCI
حال الطقس
02:57

أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
13:36

تابعوا في هذه اللحظات مباراة لبنان وقطر مباشرةً عبر الـLBCI والـLB2

LBCI
أخبار لبنان
10:15

على وقع الدبكة ونثر الأرز... هكذا استُقبل البابا لاون في القصر الجمهوري (فيديو وصور)

LBCI
أمن وقضاء
09:40

إليكم تدابير السير في اليوم الثاني والثالث من زيارة البابا لاون للبنان...

LBCI
أخبار لبنان
09:07

بالفيديو والصور: البابا لاون في لبنان... ومراسم استقبال رسمية في مطار بيروت

LBCI
خبر عاجل
12:00

ترقبوا مباراة لبنان وقطر في تصفيات كأس العالم لكرة السلة على الـLBCI والـLB2 فور انتهاء نشرة الأخبار المسائية

LBCI
أمن وقضاء
04:39

الجيش: إطلاق عدد من قذائف المدفعية الخلبية لدى وصول البابا لاون

LBCI
خبر عاجل
14:43

إنتهاء الشوط الأول من مباراة لبنان وقطر في تصفيات كأس العالم لكرة السلة بتقدم لبنان على قطر بنتيجة 38-35

