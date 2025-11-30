الجيش الأميركي: دمرنا 15 موقعًا تضم مخابئ أسلحة لتنظيم الدولة الإسلامية في جنوب سوريا

التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على كل الطرقات بسبب تساقط الأمطار التي تتسبب بانزلاقات وصدامات مرورية وذلك حرصا على السلامة العامة

البابا لاوون الرابع عشر من الكاتدرائية الأرمنية الرسولية: هذه الزيارة هي فرصة لشكر الله على تضحيات الارمن وصمودهم واصرار على الوحدة المسيحية