الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
13
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
13
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البابا من عنايا: في كل ٢٢ من الشهر يتهافت الملايين من حول العالم إلى هنا للصلاة
آخر الأخبار
2025-12-01 | 03:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
البابا من عنايا: في كل ٢٢ من الشهر يتهافت الملايين من حول العالم إلى هنا للصلاة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
عنايا:
الشهر
يتهافت
الملايين
العالم
للصلاة
التالي
البابا من عنايا: نطالب الكنيسة والشعوب بالوحدة والعالم بالسلام
دخول البابا لاون الرابع عشر إلى دير ما مارون عنايا لزيارة ضريح القديس شربل والصلاة هناك
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:56
النائب علي فياض للـLBCI: المصالحة التي تكلم عليها البابا استوقفتني بالمعنى الإيجابيّ لأنّها كمسار عليها أن تتحوّل إلى إصلاح
آخر الأخبار
08:56
النائب علي فياض للـLBCI: المصالحة التي تكلم عليها البابا استوقفتني بالمعنى الإيجابيّ لأنّها كمسار عليها أن تتحوّل إلى إصلاح
0
آخر الأخبار
08:47
البابا يتجه إلى ساحة الشهداء
آخر الأخبار
08:47
البابا يتجه إلى ساحة الشهداء
0
آخر الأخبار
08:46
النائب علي فياض للـLBCI: أكدنا في الرسالة الى البابا التمسك بالعيش المشترك والسيادة ووحدة البلد وعلى الديمقراطية التوافقية
آخر الأخبار
08:46
النائب علي فياض للـLBCI: أكدنا في الرسالة الى البابا التمسك بالعيش المشترك والسيادة ووحدة البلد وعلى الديمقراطية التوافقية
0
آخر الأخبار
08:33
الهدايا البابوية للبنان… رموز سلام ورجاء ترافق زيارة البابا لاون الرابع عشر
آخر الأخبار
08:33
الهدايا البابوية للبنان… رموز سلام ورجاء ترافق زيارة البابا لاون الرابع عشر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:56
النائب علي فياض للـLBCI: المصالحة التي تكلم عليها البابا استوقفتني بالمعنى الإيجابيّ لأنّها كمسار عليها أن تتحوّل إلى إصلاح
آخر الأخبار
08:56
النائب علي فياض للـLBCI: المصالحة التي تكلم عليها البابا استوقفتني بالمعنى الإيجابيّ لأنّها كمسار عليها أن تتحوّل إلى إصلاح
0
آخر الأخبار
08:47
البابا يتجه إلى ساحة الشهداء
آخر الأخبار
08:47
البابا يتجه إلى ساحة الشهداء
0
آخر الأخبار
08:46
النائب علي فياض للـLBCI: أكدنا في الرسالة الى البابا التمسك بالعيش المشترك والسيادة ووحدة البلد وعلى الديمقراطية التوافقية
آخر الأخبار
08:46
النائب علي فياض للـLBCI: أكدنا في الرسالة الى البابا التمسك بالعيش المشترك والسيادة ووحدة البلد وعلى الديمقراطية التوافقية
0
آخر الأخبار
08:33
الهدايا البابوية للبنان… رموز سلام ورجاء ترافق زيارة البابا لاون الرابع عشر
آخر الأخبار
08:33
الهدايا البابوية للبنان… رموز سلام ورجاء ترافق زيارة البابا لاون الرابع عشر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2025-10-08
إطلالة أنثوية ومميزة... الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس (فيديو)
موضة وجمال
2025-10-08
إطلالة أنثوية ومميزة... الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس (فيديو)
0
صحف اليوم
2025-09-18
نزع سلاح الحزب: البند الأساس والمتقدم في الأجندة الأميركية (الجمهورية)
صحف اليوم
2025-09-18
نزع سلاح الحزب: البند الأساس والمتقدم في الأجندة الأميركية (الجمهورية)
0
أمن وقضاء
2025-10-04
عمليات دهم لمنازل مطلقي النار على مراكز الجيش
أمن وقضاء
2025-10-04
عمليات دهم لمنازل مطلقي النار على مراكز الجيش
0
آخر الأخبار
2025-11-14
يعقوبيان لـ "جدل": نريد التدقيق ونحن بحاجة الى الـ IMF والاصلاحات ضرورة كما نزع السلاح هو ضرورة وبكل صراحة من نزع هذا السلاح هو اسرائيل
آخر الأخبار
2025-11-14
يعقوبيان لـ "جدل": نريد التدقيق ونحن بحاجة الى الـ IMF والاصلاحات ضرورة كما نزع السلاح هو ضرورة وبكل صراحة من نزع هذا السلاح هو اسرائيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:35
وسط التصفيق وهتافات المؤمنين… البابا لاون: سلام المسيح!
أخبار لبنان
05:35
وسط التصفيق وهتافات المؤمنين… البابا لاون: سلام المسيح!
0
أخبار لبنان
05:13
لورين… عاملة فيليبينية أُجبرت على ترك منزلها والعمل في لبنان لكنّ ذلك لم يعقها عن التطوّع ومساعدة الآخرين
أخبار لبنان
05:13
لورين… عاملة فيليبينية أُجبرت على ترك منزلها والعمل في لبنان لكنّ ذلك لم يعقها عن التطوّع ومساعدة الآخرين
0
خبر عاجل
04:47
بالفيديو: لحظة دخول البابا لاون الى بازيليك سيدة لبنان - حريصا
خبر عاجل
04:47
بالفيديو: لحظة دخول البابا لاون الى بازيليك سيدة لبنان - حريصا
0
أخبار لبنان
02:31
مرور موكب البابا في اوتوستراد جونية متجهًا إلى عنايا
أخبار لبنان
02:31
مرور موكب البابا في اوتوستراد جونية متجهًا إلى عنايا
0
أخبار لبنان
02:07
منتظرو البابا من عنايا ليسوا فقط لبنانيين... شافٍ: "مار شربل بيسوا كل شي"
أخبار لبنان
02:07
منتظرو البابا من عنايا ليسوا فقط لبنانيين... شافٍ: "مار شربل بيسوا كل شي"
0
أخبار لبنان
02:06
كاميرا الـLBCI داخل دير مار مارون - عنايا... إليكم الصورة من أمام ضريح القديس شربل
أخبار لبنان
02:06
كاميرا الـLBCI داخل دير مار مارون - عنايا... إليكم الصورة من أمام ضريح القديس شربل
0
أخبار لبنان
01:45
رغم تساقط الأمطار... حشود تنتظر البابا لاون في عنايا
أخبار لبنان
01:45
رغم تساقط الأمطار... حشود تنتظر البابا لاون في عنايا
0
أخبار لبنان
01:29
من جونية الى عنايا... اللبنانيون ينتظرون مرور البابا لاون
أخبار لبنان
01:29
من جونية الى عنايا... اللبنانيون ينتظرون مرور البابا لاون
0
أخبار دولية
13:51
قلق إقليمي وتحركات سعودية-تركية نحو طهران لاحتواء التصعيد المحتمل
أخبار دولية
13:51
قلق إقليمي وتحركات سعودية-تركية نحو طهران لاحتواء التصعيد المحتمل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
09:40
إليكم تدابير السير في اليوم الثاني والثالث من زيارة البابا لاون للبنان...
أمن وقضاء
09:40
إليكم تدابير السير في اليوم الثاني والثالث من زيارة البابا لاون للبنان...
2
أخبار لبنان
10:15
على وقع الدبكة ونثر الأرز... هكذا استُقبل البابا لاون في القصر الجمهوري (فيديو وصور)
أخبار لبنان
10:15
على وقع الدبكة ونثر الأرز... هكذا استُقبل البابا لاون في القصر الجمهوري (فيديو وصور)
3
خبر عاجل
13:36
تابعوا في هذه اللحظات مباراة لبنان وقطر مباشرةً عبر الـLBCI والـLB2
خبر عاجل
13:36
تابعوا في هذه اللحظات مباراة لبنان وقطر مباشرةً عبر الـLBCI والـLB2
4
أخبار لبنان
16:25
البابا لاون يزور راهبات الكرمل في حريصا
أخبار لبنان
16:25
البابا لاون يزور راهبات الكرمل في حريصا
5
أخبار لبنان
09:07
بالفيديو والصور: البابا لاون في لبنان... ومراسم استقبال رسمية في مطار بيروت
أخبار لبنان
09:07
بالفيديو والصور: البابا لاون في لبنان... ومراسم استقبال رسمية في مطار بيروت
6
حال الطقس
02:33
المنخفض الجوي ينكفئ تدريجيا... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:33
المنخفض الجوي ينكفئ تدريجيا... إليكم تفاصيل الطقس
7
خبر عاجل
12:00
ترقبوا مباراة لبنان وقطر في تصفيات كأس العالم لكرة السلة على الـLBCI والـLB2 فور انتهاء نشرة الأخبار المسائية
خبر عاجل
12:00
ترقبوا مباراة لبنان وقطر في تصفيات كأس العالم لكرة السلة على الـLBCI والـLB2 فور انتهاء نشرة الأخبار المسائية
8
خبر عاجل
03:44
البابا لاون يصلي في دير عنايا... ومؤمنون انتظروه لساعات تحت المطر (فيديوهات حصرية للـLBCI)
خبر عاجل
03:44
البابا لاون يصلي في دير عنايا... ومؤمنون انتظروه لساعات تحت المطر (فيديوهات حصرية للـLBCI)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More