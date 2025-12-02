الأخبار
وصول البابا لاون الى مرفأ بيروت ورئيس الحكومة نواف سلام في استقباله
آخر الأخبار
2025-12-02 | 02:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وصول البابا لاون الى مرفأ بيروت ورئيس الحكومة نواف سلام في استقباله
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
البابا
بيروت
ورئيس
الحكومة
استقباله
التالي
وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون إلى واجهة بيروت البحرية للمشاركة في القداس
وصول الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى الواجهة البحرية لبيروت
السابق
آخر الأخبار
0
أخبار لبنان
06:54
الرئيس عون في وداع البابا: الزيارة ستبقى محفورة في ذاكرة لبنان وشعبه وسنستمر في تجسيد رسالتكم
0
0
0
اخترنا لكم
0
0
0
0
زوارنا يقرأون الآن
0
0
0
0
بالفيديو
0
0
0
0
0
0
0
0
0
الأكثر قراءة
1
2
3
4
5
6
7
8
