أوكرانيا تقول إن القتال ما زال مستمرا في بوكروفسك رغم إعلان روسيا السيطرة عليها

البابا لاون: أدعو مسيحيي لبنان إلى أن يضعوا مستقبلهم أمام الله

البابا لاون في القداس الإلهي من الواجهة البحرية لبيروت: من هذا المكان الرحب المطل على البحر أستطيع أنا أيضا أن أشاهد جمال لبنان الذي تغنّى به الكتاب المقدس