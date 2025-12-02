الأخبار
البابا لاوون الرابع عشر: أصلّي للشرق الأوسط ولكل من يعاني جراء الحروب وأصلّي بشكل خاص للبنان وأطالب المجتمع الدولي مرة أخرى بالعمل على زيادة التواصل والحوار والسلام
آخر الأخبار
2025-12-02 | 05:32
مشاهدات عالية
البابا لاوون الرابع عشر: أصلّي للشرق الأوسط ولكل من يعاني جراء الحروب وأصلّي بشكل خاص للبنان وأطالب المجتمع الدولي مرة أخرى بالعمل على زيادة التواصل والحوار والسلام
آخر الأخبار
توافد الوفود الرسمية الى المطار للمشاركة في مراسم وداع البابا لاون
البابا لاون: الشرق الأوسط يحتاج إلى مقاربات جديدة لتخطي "عقلية الانتقام والعنف"
آخر الأخبار
أخبار لبنان
09:34
مجلس إدارة مرفأ بيروت ينفي المعلومات المتداولة حول الرواتب ويؤكد التزامه بالشفافية
أخبار لبنان
09:34
مجلس إدارة مرفأ بيروت ينفي المعلومات المتداولة حول الرواتب ويؤكد التزامه بالشفافية
0
خبر عاجل
09:18
حصريا للـLBCI: رسالة من البابا لاون إلى الرئيس عون عبر الطيران المدنيّ من على متن الطائرة بعد اقلاعها
خبر عاجل
09:18
حصريا للـLBCI: رسالة من البابا لاون إلى الرئيس عون عبر الطيران المدنيّ من على متن الطائرة بعد اقلاعها
0
أخبار دولية
08:45
الجيش الألماني يعلن تعرّض شحنة ذخيرة للسرقة
أخبار دولية
08:45
الجيش الألماني يعلن تعرّض شحنة ذخيرة للسرقة
0
آخر الأخبار
08:44
مكتب نتنياهو: إسرائيل تتسلم عينات رفات سلمتها حماس
آخر الأخبار
08:44
مكتب نتنياهو: إسرائيل تتسلم عينات رفات سلمتها حماس
0
آخر الأخبار
08:44
مكتب نتنياهو: إسرائيل تتسلم عينات رفات سلمتها حماس
آخر الأخبار
08:44
مكتب نتنياهو: إسرائيل تتسلم عينات رفات سلمتها حماس
0
آخر الأخبار
08:38
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الاسرائيلي المسير يحلق على علو منخفض فوق عدلون وكوترية السياد
آخر الأخبار
08:38
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الاسرائيلي المسير يحلق على علو منخفض فوق عدلون وكوترية السياد
0
آخر الأخبار
08:34
وزير الخارجية الاسرائيلية بعد لقائه اورتاغوس: الجهة التي تنتهك السيادة اللبنانية هي حزب الله فنزع سلاحه أمر أساسي لمستقبل لبنان ولأمن إسرائيل
آخر الأخبار
08:34
وزير الخارجية الاسرائيلية بعد لقائه اورتاغوس: الجهة التي تنتهك السيادة اللبنانية هي حزب الله فنزع سلاحه أمر أساسي لمستقبل لبنان ولأمن إسرائيل
0
آخر الأخبار
07:55
نتنياهو: نتوقع من سوريا أن تعمل على إقامة منطقة خالية من السلاح من دمشق إلى المنطقة العازلة خصوصا جبل الشيخ
آخر الأخبار
07:55
نتنياهو: نتوقع من سوريا أن تعمل على إقامة منطقة خالية من السلاح من دمشق إلى المنطقة العازلة خصوصا جبل الشيخ
0
آخر الأخبار
2025-11-13
نتنياهو: ما يهمني هو هل سيعمل أحمد الشرع معي من أجل تحقيق منطقة منزوعة السلاح في جنوب غرب سوريا
آخر الأخبار
2025-11-13
نتنياهو: ما يهمني هو هل سيعمل أحمد الشرع معي من أجل تحقيق منطقة منزوعة السلاح في جنوب غرب سوريا
0
أخبار لبنان
2025-11-30
على وقع الدبكة ونثر الأرز... هكذا استُقبل البابا لاون في القصر الجمهوري (فيديو وصور)
أخبار لبنان
2025-11-30
على وقع الدبكة ونثر الأرز... هكذا استُقبل البابا لاون في القصر الجمهوري (فيديو وصور)
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-07
أزمة إنترنت والسبب كابلات متضررة.. ما علاقة تامر حسني؟
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-07
أزمة إنترنت والسبب كابلات متضررة.. ما علاقة تامر حسني؟
0
أخبار دولية
2025-10-09
زلزال بقوة 7,4 درجات قبالة جنوب الفيليبين وتحذير من تسونامي
أخبار دولية
2025-10-09
زلزال بقوة 7,4 درجات قبالة جنوب الفيليبين وتحذير من تسونامي
0
أخبار لبنان
08:20
سلام من مرفأ بيروت: وقفة البابا في المرفأ هي وقفة للعدالة ولأهل الشهداء والضحايا ولبيروت وأهلها وكل لبنان
أخبار لبنان
08:20
سلام من مرفأ بيروت: وقفة البابا في المرفأ هي وقفة للعدالة ولأهل الشهداء والضحايا ولبيروت وأهلها وكل لبنان
0
أخبار لبنان
08:00
البابا لاون يختتم زيارته التاريخية للبنان
أخبار لبنان
08:00
البابا لاون يختتم زيارته التاريخية للبنان
0
أخبار لبنان
06:54
الرئيس عون في وداع البابا: الزيارة ستبقى محفورة في ذاكرة لبنان وشعبه وسنستمر في تجسيد رسالتكم
أخبار لبنان
06:54
الرئيس عون في وداع البابا: الزيارة ستبقى محفورة في ذاكرة لبنان وشعبه وسنستمر في تجسيد رسالتكم
0
أخبار لبنان
06:49
الراعي للبابا لاون: أشكر لكم اهتمامكم بشعبنا وتشجيعكم للشبان
أخبار لبنان
06:49
الراعي للبابا لاون: أشكر لكم اهتمامكم بشعبنا وتشجيعكم للشبان
0
أخبار لبنان
06:43
البابا من مطار بيروت: لوقف الهجمات والأعمال العدائية ولا يظن أحد أن القتال المسلح يجلب أي فائدة
أخبار لبنان
06:43
البابا من مطار بيروت: لوقف الهجمات والأعمال العدائية ولا يظن أحد أن القتال المسلح يجلب أي فائدة
0
أخبار لبنان
06:39
بالفيديو: مراسم وداع للبابا لاون في مطار بيروت في ختام زيارته للبنان
أخبار لبنان
06:39
بالفيديو: مراسم وداع للبابا لاون في مطار بيروت في ختام زيارته للبنان
0
أخبار لبنان
04:32
البابا لاون الرابع عشر: يا لبنان قم وانهض وكن علامة للسلام في المشرق
أخبار لبنان
04:32
البابا لاون الرابع عشر: يا لبنان قم وانهض وكن علامة للسلام في المشرق
0
أخبار لبنان
03:24
بالفيديو: لحظة وصول البابا الى الواجهة البحرية لبيروت
أخبار لبنان
03:24
بالفيديو: لحظة وصول البابا الى الواجهة البحرية لبيروت
0
أخبار لبنان
02:59
البابا لاون في مرفأ بيروت... وصلاة صامتة
أخبار لبنان
02:59
البابا لاون في مرفأ بيروت... وصلاة صامتة
1
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا
2
أخبار لبنان
02:32
البابا لاون في مستشفى دير الصليب... ودموع الأم ماري مخلوف تسابق كلماتها (فيديوهات)
أخبار لبنان
02:32
البابا لاون في مستشفى دير الصليب... ودموع الأم ماري مخلوف تسابق كلماتها (فيديوهات)
3
أخبار لبنان
04:32
البابا لاون الرابع عشر: يا لبنان قم وانهض وكن علامة للسلام في المشرق
أخبار لبنان
04:32
البابا لاون الرابع عشر: يا لبنان قم وانهض وكن علامة للسلام في المشرق
4
خبر عاجل
06:34
البابا لاون من مطار بيروت في ختام زيارته للبنان: أحيي كل مناطق لبنان التي لم أتمكن من زيارتها طرابلس والشمال والبقاع والجنوب الذي يعيش بصورة خاصة حالة من الصراع وعدم الاستقرار
خبر عاجل
06:34
البابا لاون من مطار بيروت في ختام زيارته للبنان: أحيي كل مناطق لبنان التي لم أتمكن من زيارتها طرابلس والشمال والبقاع والجنوب الذي يعيش بصورة خاصة حالة من الصراع وعدم الاستقرار
5
أخبار لبنان
02:59
البابا لاون في مرفأ بيروت... وصلاة صامتة
أخبار لبنان
02:59
البابا لاون في مرفأ بيروت... وصلاة صامتة
6
أخبار لبنان
03:24
بالفيديو: لحظة وصول البابا الى الواجهة البحرية لبيروت
أخبار لبنان
03:24
بالفيديو: لحظة وصول البابا الى الواجهة البحرية لبيروت
7
خبر عاجل
12:18
البابا لاون للشبيبة من بكركي: المستقبل بين أيديكم ولديكم فرصة تاريخية لتغيير المستقبل والحب قادر على معالجة جروح الجميع ومباركون من يحملون السلام ويصنعونه وهؤلاء هم أبناء الله
خبر عاجل
12:18
البابا لاون للشبيبة من بكركي: المستقبل بين أيديكم ولديكم فرصة تاريخية لتغيير المستقبل والحب قادر على معالجة جروح الجميع ومباركون من يحملون السلام ويصنعونه وهؤلاء هم أبناء الله
8
أخبار لبنان
13:51
لكل من يريد المشاركة في القدّاس غدًا مع البابا لاوون الرابع عشر… هذا التقرير لكم
أخبار لبنان
13:51
لكل من يريد المشاركة في القدّاس غدًا مع البابا لاوون الرابع عشر… هذا التقرير لكم
