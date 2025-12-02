الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بوتين: سنكثف الضربات على المنشآت والسفن الأوكرانية
آخر الأخبار
2025-12-02 | 10:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بوتين: سنكثف الضربات على المنشآت والسفن الأوكرانية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
سنكثف
الضربات
المنشآت
والسفن
الأوكرانية
التالي
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و٦ جرحى في ٥ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
قبل موسم الأعياد… ما هو أفضل وأسوأ وقت لإنهاء علاقة عاطفية؟
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:46
وزير الداخلية: مع انتهاء زيارة البابا أشكر الأجهزة الأمنية على الجهود الكبيرة والاستثنائية
أخبار لبنان
11:46
وزير الداخلية: مع انتهاء زيارة البابا أشكر الأجهزة الأمنية على الجهود الكبيرة والاستثنائية
0
خبر عاجل
11:31
الجيش الاسرائيلي يزعم اغتيال الوحدة ١٢١ لحزب الله كل من جوزيف سكاف ومنير أبو رجيلي وجو بجاني ولقمان سليم
خبر عاجل
11:31
الجيش الاسرائيلي يزعم اغتيال الوحدة ١٢١ لحزب الله كل من جوزيف سكاف ومنير أبو رجيلي وجو بجاني ولقمان سليم
0
أخبار لبنان
11:20
متعاقدو "اللبنانية": أي تأخير إضافيّ في إقرار ملف التفرغ سيدفعنا مكرهين إلى الاضراب
أخبار لبنان
11:20
متعاقدو "اللبنانية": أي تأخير إضافيّ في إقرار ملف التفرغ سيدفعنا مكرهين إلى الاضراب
0
أخبار دولية
10:26
بوتين: القوى الأوروبية تطالب بتسوية سلمية محتملة في أوكرانيا وهذا غير مقبول
أخبار دولية
10:26
بوتين: القوى الأوروبية تطالب بتسوية سلمية محتملة في أوكرانيا وهذا غير مقبول
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:20
متعاقدو "اللبنانية": أي تأخير إضافيّ في إقرار ملف التفرغ سيدفعنا مكرهين إلى الاضراب
أخبار لبنان
11:20
متعاقدو "اللبنانية": أي تأخير إضافيّ في إقرار ملف التفرغ سيدفعنا مكرهين إلى الاضراب
0
أخبار دولية
10:26
بوتين: القوى الأوروبية تطالب بتسوية سلمية محتملة في أوكرانيا وهذا غير مقبول
أخبار دولية
10:26
بوتين: القوى الأوروبية تطالب بتسوية سلمية محتملة في أوكرانيا وهذا غير مقبول
0
آخر الأخبار
10:25
بوتين: سنتخذ إجراءات ضد الناقلات التابعة للدول التي تساعد أوكرانيا
آخر الأخبار
10:25
بوتين: سنتخذ إجراءات ضد الناقلات التابعة للدول التي تساعد أوكرانيا
0
آخر الأخبار
10:24
أدرعي: سنكشف عن معلومات جديدة عن شخصيات لبنانية اغتالتها الوحدة 121 التابعة لحزب الله لأنها كانت تعرف أكثر مما ينبغي عن انفجار مرفأ بيروت
آخر الأخبار
10:24
أدرعي: سنكشف عن معلومات جديدة عن شخصيات لبنانية اغتالتها الوحدة 121 التابعة لحزب الله لأنها كانت تعرف أكثر مما ينبغي عن انفجار مرفأ بيروت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:34
مجلس إدارة مرفأ بيروت ينفي المعلومات المتداولة حول الرواتب ويؤكد التزامه بالشفافية
أخبار لبنان
09:34
مجلس إدارة مرفأ بيروت ينفي المعلومات المتداولة حول الرواتب ويؤكد التزامه بالشفافية
0
أخبار لبنان
11:20
متعاقدو "اللبنانية": أي تأخير إضافيّ في إقرار ملف التفرغ سيدفعنا مكرهين إلى الاضراب
أخبار لبنان
11:20
متعاقدو "اللبنانية": أي تأخير إضافيّ في إقرار ملف التفرغ سيدفعنا مكرهين إلى الاضراب
0
أخبار لبنان
03:24
بالفيديو: لحظة وصول البابا الى الواجهة البحرية لبيروت
أخبار لبنان
03:24
بالفيديو: لحظة وصول البابا الى الواجهة البحرية لبيروت
0
أخبار لبنان
04:39
نحو 150 ألف شخص يشاركون في القداس الذي يترأسه البابا في بيروت
أخبار لبنان
04:39
نحو 150 ألف شخص يشاركون في القداس الذي يترأسه البابا في بيروت
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:20
سلام من مرفأ بيروت: وقفة البابا في المرفأ هي وقفة للعدالة ولأهل الشهداء والضحايا ولبيروت وأهلها وكل لبنان
أخبار لبنان
08:20
سلام من مرفأ بيروت: وقفة البابا في المرفأ هي وقفة للعدالة ولأهل الشهداء والضحايا ولبيروت وأهلها وكل لبنان
0
أخبار لبنان
08:00
البابا لاون يختتم زيارته التاريخية للبنان
أخبار لبنان
08:00
البابا لاون يختتم زيارته التاريخية للبنان
0
أخبار لبنان
06:54
الرئيس عون في وداع البابا: الزيارة ستبقى محفورة في ذاكرة لبنان وشعبه وسنستمر في تجسيد رسالتكم
أخبار لبنان
06:54
الرئيس عون في وداع البابا: الزيارة ستبقى محفورة في ذاكرة لبنان وشعبه وسنستمر في تجسيد رسالتكم
0
أخبار لبنان
06:49
الراعي للبابا لاون: أشكر لكم اهتمامكم بشعبنا وتشجيعكم للشبان
أخبار لبنان
06:49
الراعي للبابا لاون: أشكر لكم اهتمامكم بشعبنا وتشجيعكم للشبان
0
أخبار لبنان
06:43
البابا من مطار بيروت: لوقف الهجمات والأعمال العدائية ولا يظن أحد أن القتال المسلح يجلب أي فائدة
أخبار لبنان
06:43
البابا من مطار بيروت: لوقف الهجمات والأعمال العدائية ولا يظن أحد أن القتال المسلح يجلب أي فائدة
0
أخبار لبنان
06:39
بالفيديو: مراسم وداع للبابا لاون في مطار بيروت في ختام زيارته للبنان
أخبار لبنان
06:39
بالفيديو: مراسم وداع للبابا لاون في مطار بيروت في ختام زيارته للبنان
0
أخبار لبنان
04:32
البابا لاون الرابع عشر: يا لبنان قم وانهض وكن علامة للسلام في المشرق
أخبار لبنان
04:32
البابا لاون الرابع عشر: يا لبنان قم وانهض وكن علامة للسلام في المشرق
0
أخبار لبنان
03:24
بالفيديو: لحظة وصول البابا الى الواجهة البحرية لبيروت
أخبار لبنان
03:24
بالفيديو: لحظة وصول البابا الى الواجهة البحرية لبيروت
0
أخبار لبنان
02:59
البابا لاون في مرفأ بيروت... وصلاة صامتة
أخبار لبنان
02:59
البابا لاون في مرفأ بيروت... وصلاة صامتة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا
2
أخبار لبنان
02:32
البابا لاون في مستشفى دير الصليب... ودموع الأم ماري مخلوف تسابق كلماتها (فيديوهات)
أخبار لبنان
02:32
البابا لاون في مستشفى دير الصليب... ودموع الأم ماري مخلوف تسابق كلماتها (فيديوهات)
3
خبر عاجل
11:31
الجيش الاسرائيلي يزعم اغتيال الوحدة ١٢١ لحزب الله كل من جوزيف سكاف ومنير أبو رجيلي وجو بجاني ولقمان سليم
خبر عاجل
11:31
الجيش الاسرائيلي يزعم اغتيال الوحدة ١٢١ لحزب الله كل من جوزيف سكاف ومنير أبو رجيلي وجو بجاني ولقمان سليم
4
أخبار لبنان
04:32
البابا لاون الرابع عشر: يا لبنان قم وانهض وكن علامة للسلام في المشرق
أخبار لبنان
04:32
البابا لاون الرابع عشر: يا لبنان قم وانهض وكن علامة للسلام في المشرق
5
خبر عاجل
09:18
حصريا للـLBCI: رسالة من البابا لاون إلى الرئيس عون عبر الطيران المدنيّ من على متن الطائرة بعد اقلاعها
خبر عاجل
09:18
حصريا للـLBCI: رسالة من البابا لاون إلى الرئيس عون عبر الطيران المدنيّ من على متن الطائرة بعد اقلاعها
6
خبر عاجل
10:13
البابا ردًا على سؤال الـLBCI فور وصوله إلى روما عن ايصال صرخة اللبنانيين إلى ترامب للمساهمة في وضع حد للاعتداءات الاسرائيلية: تواصلت وسأتواصل مع القادة لإحلال السلام
خبر عاجل
10:13
البابا ردًا على سؤال الـLBCI فور وصوله إلى روما عن ايصال صرخة اللبنانيين إلى ترامب للمساهمة في وضع حد للاعتداءات الاسرائيلية: تواصلت وسأتواصل مع القادة لإحلال السلام
7
خبر عاجل
06:34
البابا لاون من مطار بيروت في ختام زيارته للبنان: أحيي كل مناطق لبنان التي لم أتمكن من زيارتها طرابلس والشمال والبقاع والجنوب الذي يعيش بصورة خاصة حالة من الصراع وعدم الاستقرار
خبر عاجل
06:34
البابا لاون من مطار بيروت في ختام زيارته للبنان: أحيي كل مناطق لبنان التي لم أتمكن من زيارتها طرابلس والشمال والبقاع والجنوب الذي يعيش بصورة خاصة حالة من الصراع وعدم الاستقرار
8
أخبار لبنان
02:59
البابا لاون في مرفأ بيروت... وصلاة صامتة
أخبار لبنان
02:59
البابا لاون في مرفأ بيروت... وصلاة صامتة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More