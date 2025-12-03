الأخبار
غادة أيوب لـ"حوار المرحلة": لم يكن مفاجئا وجود مدني بالميكانيزم فهو مطلب داخلي من الرئيس بري وسيمون كرم لديه الخبرة الدبلوماسية ومن حق رئيس الجمهورية أن يتمثل بمدني في اللجنة

آخر الأخبار
2025-12-03 | 14:58
مشاهدات عالية
غادة أيوب لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: لم يكن مفاجئا وجود مدني بالميكانيزم فهو مطلب داخلي من الرئيس بري وسيمون كرم لديه الخبرة الدبلوماسية ومن حق رئيس الجمهورية أن يتمثل بمدني في اللجنة
0min
غادة أيوب لـ"حوار المرحلة": لم يكن مفاجئا وجود مدني بالميكانيزم فهو مطلب داخلي من الرئيس بري وسيمون كرم لديه الخبرة الدبلوماسية ومن حق رئيس الجمهورية أن يتمثل بمدني في اللجنة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

LBCI التالي
إسرائيل تعلن أن معبر رفح سيفتح "في الأيام المقبلة" لخروج سكان غزة إلى مصر
هبة نصر: المدنيون سيشاركون للمرة الأولى في اجتماع آلية وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل غدًا ولبنان سيرسل السفير السابق سيمون كرم وإسرائيل سترسل يوري ريسنيك من مجلس الأمن القومي
LBCI السابق

آخر الأخبار

LBCI
أخبار دولية
17:05

ترامب: الوفد الأميركي أجرى محادثات "جيدة جدا" مع بوتين بشأن أوكرانيا... وبوتين "يريد إنهاء الحرب"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:55

للمرة الاولى منذ عقود تفاوض مدني بين لبنان واسرائيل... والتعاون الاقتصادي جزء من النقاش

LBCI
أخبار لبنان
16:51

لمطران انطوان بو نجم: ما من مانع للذهاب باتجاه مفاوضات السلام والشعب تعب

LBCI
أخبار لبنان
16:50

غادة أيوب: وضع مدني في لجنة الميكانيزم هو شراء للوقت... ولا يمكن القبول بأي تسوية في موضوع الانتخابات

اخترنا لكم
LBCI
أخبار دولية
17:05

ترامب: الوفد الأميركي أجرى محادثات "جيدة جدا" مع بوتين بشأن أوكرانيا... وبوتين "يريد إنهاء الحرب"

LBCI
أخبار لبنان
16:51

لمطران انطوان بو نجم: ما من مانع للذهاب باتجاه مفاوضات السلام والشعب تعب

LBCI
أخبار لبنان
16:50

غادة أيوب: وضع مدني في لجنة الميكانيزم هو شراء للوقت... ولا يمكن القبول بأي تسوية في موضوع الانتخابات

LBCI
آخر الأخبار
16:00

النائب غادة أيوب لـ "حوار المرحلة": الطائفة الشيعية تنتفض اليوم على داخلها وترفض هيمنة الثنائي عليها وقد نصل إلى مرحلة يأتي بها الحزب ويسلم سلاحه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-09

الإخبارية السورية: وصول طائرة روسية إلى مطار دمشق الدولي على متنها وفد رفيع المستوى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-03

شتاء قادم وأشجار تُقطع

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-16

مركز طوارئ الصحة: 6 جرحى في الغارات الإسرائيلية على الجنوب في حصيلة اولية

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-24

رغم الظروف… زيارة البابا إلى لبنان مستمرة وبكركي تتحضر

بالفيديو
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:55

للمرة الاولى منذ عقود تفاوض مدني بين لبنان واسرائيل... والتعاون الاقتصادي جزء من النقاش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

أعمال شاركت في Shark Tank تستعد للمشاركة في OMT Christmas in Action

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

تهديدات إسرائيلية متنوعة لسوريا وإعلام مراقبٌ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

من 17 أيار إلى الناقورة 2025… محطات التفاوض اللبنانيّ – الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

بعد اجتماع لجنة الميكانيزم...اليكم تفاصيل الموقف الأميركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

اجتماع الميكانيزم: خطوة استثنائية بين التصعيد العسكري ومحاولة الاختراق الدبلوماسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

التفاوض المباشر بين لبنان واسرائيل.. فكرة ليست جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

مدنيان في الميكانيزم... من هما؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 3-12-2025

الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:07

إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
04:50

جنبلاط: الحبر الأعظم..."نجح"

LBCI
حال الطقس
01:49

منخفض جوي نهاية الأسبوع... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
12:57

هذا ما كشفته مصادر غربية للـLBCI بشأن اجتماع الميكانيزم

LBCI
أخبار لبنان
02:35

مصادر لبنانية للـLBCI: تعيين كرم يضغط على نتانياهو..وأورتاغوس إلى الأردن قبل عودتها مع وفد مجلس الأمن

LBCI
خبر عاجل
01:44

رئاسة الجمهورية: تكليف سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان

LBCI
أخبار لبنان
02:18

ضغوط أميركية لضمّ مدنيين إلى اجتماعات الميكانيزم… ومصادر غربية للـLBCI: "من المبكر الحكم على نتائج الخطوة"

LBCI
خبر عاجل
03:19

نتنياهو: هذه محاولة أولية لإرساء أساس للعلاقة والتعاون الاقتصادي مع لبنان وسأرسل ممثلا إلى اجتماع مع مسؤولين حكوميين في لبنان

