المطران بو نجم لـ"حوار المرحلة": ما من مانع للذهاب باتجاه مفاوضات السلام والشعب تعب وجميعنا نريد السلام والكنيسة تعمل لبناء الدولة ولا حل لوقف الهجرة الا من خلال ذلك

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك