النائب غادة أيوب لـ "حوار المرحلة": لا يمكن وضع كل الأحزاب بنفس المستوى وخطابنا بحصرية السلاح واحتكاره وبسط سلطة الدولة على الاراضي اللبنانية ليس خطاب كراهية ولا فتنويا ويجب على كل من يريد اقامة دولة ان يطالب بهذا الامر والبابا يريد سلام من دون سلاح

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك