النائب غادة أيوب لـ "حوار المرحلة": قائد الجيش يقدم تقريره غدا الخميس للحكومة فحينها سنرى نسبة تحقيق خطة حصر السلاح وأتخوف من أن يكون وضع مدني في لجنة الميكانيزم لشراء الوقت مع الأميركيين لا أكثر وعلى الأكيد الحرب عائدة

