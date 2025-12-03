النائب غادة أيوب لـ "حوار المرحلة": بري يقول اليوم إن قانون الانتخابات نافذ ويريد إجراء الانتخابات بوقتها ولكن الحكومة قالت إن هذا القانون لا يمكن تطبيقه إلا بتدخل تشريعي وبري اليوم يقف بوجه قرار الحكومة

