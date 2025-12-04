مصادر سياسية للـLBCI: مهمة الوفد اللبناني في لجنة الميكانيزم هي البحث بالترتيبات الأمنية أي وقف الأعمال العدائية واستعادة الأسرى والانسحاب الإسرائيلي وتصحيح النقاط المتنازع على ترسيمها على الخط الأزرق ولا نية للبحث في التعاون الاقتصادي مع اسرائيل

