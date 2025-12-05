الأخبار
مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي: ميزانية الدفاع لعام 2026 ستبلغ 112 مليار شيقل
آخر الأخبار
2025-12-05 | 12:55
مشاهدات عالية
مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي: ميزانية الدفاع لعام 2026 ستبلغ 112 مليار شيقل
*
آخر الأخبار
الدفاع
الإسرائيلي:
ميزانية
الدفاع
ستبلغ
مليار
التحكم المروري: 5 قتلى و5 جرحى في 8 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
ترامب: نسعى لتسوية ملف روسيا وأوكرانيا وأعتقد أنّنا سننجح في ذلك في النهاية
السابق
آخر الأخبار
أخبار لبنان
19:28
الرئيس عون أمام وفد مجلس الامن الدولي: المفاوضات مع إسرائيل تهدف الى وقف الاعمال العدائية
أخبار لبنان
19:28
الرئيس عون أمام وفد مجلس الامن الدولي: المفاوضات مع إسرائيل تهدف الى وقف الاعمال العدائية
0
أخبار لبنان
19:27
الرئيس عون بحث في الأوضاع الأمنية مع الحجار... وشهيب أثنى على تعيين السفير كرم للحد من الضغط الإسرائيلي
أخبار لبنان
19:27
الرئيس عون بحث في الأوضاع الأمنية مع الحجار... وشهيب أثنى على تعيين السفير كرم للحد من الضغط الإسرائيلي
0
أخبار لبنان
19:15
بري لوفد مجلس الأمن الدولي : من غير المقبول التفاوض تحت النار
أخبار لبنان
19:15
بري لوفد مجلس الأمن الدولي : من غير المقبول التفاوض تحت النار
0
أخبار دولية
19:07
الكرملين: المحادثات مع أميركا مشجعة ومستعدون لمواصلة العمل
أخبار دولية
19:07
الكرملين: المحادثات مع أميركا مشجعة ومستعدون لمواصلة العمل
0
آخر الأخبار
17:45
إستراتيجية ترامب الجديدة تقضي بتعديل الحضور الأميركي في العالم والتركيز على التهديدات وتتعهّد بوضع حد "للهجرة الجماعية"
آخر الأخبار
17:45
إستراتيجية ترامب الجديدة تقضي بتعديل الحضور الأميركي في العالم والتركيز على التهديدات وتتعهّد بوضع حد "للهجرة الجماعية"
0
أمن وقضاء
15:48
بعد انبعاث روائح كريهة... أمن الدولة يختم بالشمع الأحمر مستودعاً لتقطيع البطاطا وتوضيبها
أمن وقضاء
15:48
بعد انبعاث روائح كريهة... أمن الدولة يختم بالشمع الأحمر مستودعاً لتقطيع البطاطا وتوضيبها
0
آخر الأخبار
15:39
هيئة بحرية بريطانية: ربان السفينة التي أبلغت عن واقعة غربي اليمن يقول إنها لا تزال في حالة تأهب وإن جميع أفراد الطاقم بخير
آخر الأخبار
15:39
هيئة بحرية بريطانية: ربان السفينة التي أبلغت عن واقعة غربي اليمن يقول إنها لا تزال في حالة تأهب وإن جميع أفراد الطاقم بخير
0
آخر الأخبار
13:15
التحكم المروري: 5 قتلى و5 جرحى في 8 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
آخر الأخبار
13:15
التحكم المروري: 5 قتلى و5 جرحى في 8 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
زوارنا يقرأون الآن
0
أخبار لبنان
19:15
بري لوفد مجلس الأمن الدولي : من غير المقبول التفاوض تحت النار
أخبار لبنان
19:15
بري لوفد مجلس الأمن الدولي : من غير المقبول التفاوض تحت النار
0
أخبار لبنان
2025-09-13
جنبلاط استقبل هولاند وبحثا في المستجدات
أخبار لبنان
2025-09-13
جنبلاط استقبل هولاند وبحثا في المستجدات
0
أمن وقضاء
2025-11-03
الأمن العام أعلن فتح باب التطويع لمفتشين ومأمورين متمرنين
أمن وقضاء
2025-11-03
الأمن العام أعلن فتح باب التطويع لمفتشين ومأمورين متمرنين
0
آخر الأخبار
23:59
حاكم مصرف سوريا المركزي: نشهد انخفاضا كبيرا في معدل التضخم ونحن في مرحلة متقدمة بشأن العملة
آخر الأخبار
23:59
حاكم مصرف سوريا المركزي: نشهد انخفاضا كبيرا في معدل التضخم ونحن في مرحلة متقدمة بشأن العملة
0
أخبار لبنان
16:26
عون لوفد مجلس الأمن: ملتزمون بحصر السلاح ومنفتحون على كل الصيغ
أخبار لبنان
16:26
عون لوفد مجلس الأمن: ملتزمون بحصر السلاح ومنفتحون على كل الصيغ
0
تقارير نشرة الاخبار
02:38
موظّف لا يتعب ولا يطلب زودة ولا يشتكي... فمن هو؟
تقارير نشرة الاخبار
02:38
موظّف لا يتعب ولا يطلب زودة ولا يشتكي... فمن هو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
02:36
وفد من مجلس الأمن في سوريا... رسائل سياسية وأمنية
تقارير نشرة الاخبار
02:36
وفد من مجلس الأمن في سوريا... رسائل سياسية وأمنية
0
تقارير نشرة الاخبار
02:35
في العراق بلبلة بعد إدراج حزب الله على لائحة الارهاب
تقارير نشرة الاخبار
02:35
في العراق بلبلة بعد إدراج حزب الله على لائحة الارهاب
0
تقارير نشرة الاخبار
02:33
مساران إسرائيليان مع لبنان: دبلوماسيّ عبر الميكانيزم وعسكريّ عبر الاعتداءات
تقارير نشرة الاخبار
02:33
مساران إسرائيليان مع لبنان: دبلوماسيّ عبر الميكانيزم وعسكريّ عبر الاعتداءات
0
أخبار لبنان
02:32
وفد أميركيّ ولبنانيّ حوّل رحلة الحجّ إلى سياحة
أخبار لبنان
02:32
وفد أميركيّ ولبنانيّ حوّل رحلة الحجّ إلى سياحة
0
تقارير نشرة الاخبار
02:29
المدارس الدامجة في لبنان خطة عام ٢٠٣٠
تقارير نشرة الاخبار
02:29
المدارس الدامجة في لبنان خطة عام ٢٠٣٠
0
تقارير نشرة الاخبار
02:22
الدولة اللبنانية تحاول امتصاص الانفجار وتؤكد شفافية الجيش اللبنانيّ
تقارير نشرة الاخبار
02:22
الدولة اللبنانية تحاول امتصاص الانفجار وتؤكد شفافية الجيش اللبنانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
02:21
شركات شاركت في Shark Tank جاهز للمشاركة في OMT Christmas in Action
تقارير نشرة الاخبار
02:21
شركات شاركت في Shark Tank جاهز للمشاركة في OMT Christmas in Action
الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
20:11
إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان
خبر عاجل
20:11
إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان
2
اقتصاد
15:12
انخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
15:12
انخفاض بأسعار المحروقات...
3
خبر عاجل
21:25
إنذار اسرائيلي إلى سكان مجادل وبرعشيت في جنوب لبنان
خبر عاجل
21:25
إنذار اسرائيلي إلى سكان مجادل وبرعشيت في جنوب لبنان
4
أخبار لبنان
15:23
بعد الغارات الإسرائيلية أمس... بيانٌ من "اليونيفيل"
أخبار لبنان
15:23
بعد الغارات الإسرائيلية أمس... بيانٌ من "اليونيفيل"
5
أمن وقضاء
23:56
تعميم صورة موقوف نفّذ عمليات سرقة احتيالية..
أمن وقضاء
23:56
تعميم صورة موقوف نفّذ عمليات سرقة احتيالية..
6
أخبار لبنان
02:42
جنبلاط يستقبل سيمون كرم
أخبار لبنان
02:42
جنبلاط يستقبل سيمون كرم
7
أمن وقضاء
01:19
تدابير سير على أوتوستراد المسيلحة - البترون بسبب أعمال صيانة وتزفيت
أمن وقضاء
01:19
تدابير سير على أوتوستراد المسيلحة - البترون بسبب أعمال صيانة وتزفيت
8
خبر عاجل
02:31
معلومات الـLBCI: خلال الجلسة قال هيكل إنّ منطقة شمال الليطاني فيها تعقيدات وذكّر وزراء القوات بأنّ الخطة تشمل كل لبنان وانه يجب الانتقال الى شمال الليطاني بعد الانتهاء من جنوبي النهر
خبر عاجل
02:31
معلومات الـLBCI: خلال الجلسة قال هيكل إنّ منطقة شمال الليطاني فيها تعقيدات وذكّر وزراء القوات بأنّ الخطة تشمل كل لبنان وانه يجب الانتقال الى شمال الليطاني بعد الانتهاء من جنوبي النهر
