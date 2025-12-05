قاسم: الاعتداءات الاسرائيلية ليست من أجل السلاح بل من أجل التأسيس لاحتلال لبنان بشكل تدريجي ونحن نتعاون مع الدولة ولا علاقة لاسرائيل واميركا في تنظيم شؤوننا الداخلية ولا شيء اسمه "بعد جنوب الليطاني"

