رئيس وفد مجلس الامن في ختام الجولة: وددنا ان نجد فرصة خلال هذه الزيارة لتدارس الخيارات لتطبيق القرار ١٧٠١ بعد مغادرة اليونيفل من لبنان ونتطلع لمرفعة توصيات الامين العام كما ندعم قرار الحكومة اللبنانية بضمان حصر الدولة لكل الاسلحة

