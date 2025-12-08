الراعي: رئيس الجمهورية “فوق” الجميع وحتى البطريرك والتقيت به وها نحن نفرح بفجر السلام بعد زيارة البابا

الراعي: المفاوضات تبقى الحل الأنسب من حل الحرب ونعتبر أنّ ذلك من نتائج زيارة البابا ونريد أن نعيش السلام

الراعي: المفاوضات تبقى الحل الأنسب من حل الحرب ونعتبر أنّ ذلك من نتائج زيارة البابا ونريد أن نعيش السلام

الراعي من بعبدا: لا يمكن أن تكون هناك هوّة بين رئيس الجمهورية والبطريرك ورئيس الجمهورية فوق الجميع وفوق البطريرك