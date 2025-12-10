الجميل: الجيش اللبنانيّ أقرّ خطة تشمل شمال الليطاني فلا صحة للكلام على عدم قدرته بالقيام بدوره في شمال الليطاني وعلى الأطراف كلها أن تلتزم فلا ذريعة بعد ذلك لإسرائيل للإعتداء

الجميل: الحزب متمسك حتى اليوم بسلاح ويصعّد في وجه الجيش اللبنانيّ لذلك الأمور تتعثر

سامي الجميل بعد لقائه لودريان: الهدف من الحفاظ على السلاح لم يعد الدفاع عن لبنان ومواجهة إسرائيل ولا تحرير فلسطين وهدف التمسك بالسلاح أصبح اليوم فقط الاستقواء على الداخل