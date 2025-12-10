الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فيصل الصايغ لـ"حوار المرحلة": أتفهم فرح الشعب السوري بسقوط النطام ولكن لا داعي لخلق الفوضى وأنا ضد رفع اي علم سوى العلم اللبناني واي تظاهرة يجب أن تكون تحت سقف القانون
آخر الأخبار
2025-12-10 | 14:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
فيصل الصايغ لـ"حوار المرحلة": أتفهم فرح الشعب السوري بسقوط النطام ولكن لا داعي لخلق الفوضى وأنا ضد رفع اي علم سوى العلم اللبناني واي تظاهرة يجب أن تكون تحت سقف القانون
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الصايغ
لـ"حوار
المرحلة":
أتفهم
الشعب
السوري
بسقوط
النطام
الفوضى
العلم
اللبناني
تظاهرة
القانون
التالي
ماسك: لا أفكر في تولي المسؤولية عن إدارة الكفاءة الحكومية مرة أخرى
الرابطة المارونية نوّهت بإنتهاج الدولة خَيار التفاوض وطالبت بتصحيح الخلل في الجامعة اللبنانية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:29
إخلاء سبيل 14 لبنانيًا موقوفين في سوريا بقضية تهريب محروقات
أخبار لبنان
16:29
إخلاء سبيل 14 لبنانيًا موقوفين في سوريا بقضية تهريب محروقات
0
أخبار دولية
16:18
ترامب يقول إنه تحدّث مع القادة الأوروبيين بـ"حدة" بشأن أوكرانيا
أخبار دولية
16:18
ترامب يقول إنه تحدّث مع القادة الأوروبيين بـ"حدة" بشأن أوكرانيا
0
أخبار لبنان
16:10
نواب يوقّعون اقتراحًا لتعديل المادة 21: خفض سنّ الاقتراع إلى 18 عامًا وتعزيز المشاركة الشبابية
أخبار لبنان
16:10
نواب يوقّعون اقتراحًا لتعديل المادة 21: خفض سنّ الاقتراع إلى 18 عامًا وتعزيز المشاركة الشبابية
0
أخبار لبنان
16:04
الصايغ لـ"حوار المرحلة": يمكننا منافسة الاقتصاد الإسرائيلي بمساعدة العرب..وللسلام شروطه
أخبار لبنان
16:04
الصايغ لـ"حوار المرحلة": يمكننا منافسة الاقتصاد الإسرائيلي بمساعدة العرب..وللسلام شروطه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:52
الصايغ لـ "حوار المرحلة" : سأترشح في بيروت وهناك ضياع في تشكيل اللوائح فيها والموجود الابرز على الساحة هو النائب فؤاد مخزومي ويستطيع أن يقوم بتحالف معيّن
آخر الأخبار
15:52
الصايغ لـ "حوار المرحلة" : سأترشح في بيروت وهناك ضياع في تشكيل اللوائح فيها والموجود الابرز على الساحة هو النائب فؤاد مخزومي ويستطيع أن يقوم بتحالف معيّن
0
آخر الأخبار
15:47
الصايغ لـ "حوار المرحلة" : الحزب يشعر أن تصويت الشيعة في الخارج لن يصب في مصلحته والسلاح لن يؤثّر على الانتخابات بل الوضع المالي للحزب
آخر الأخبار
15:47
الصايغ لـ "حوار المرحلة" : الحزب يشعر أن تصويت الشيعة في الخارج لن يصب في مصلحته والسلاح لن يؤثّر على الانتخابات بل الوضع المالي للحزب
0
آخر الأخبار
15:46
الصايغ لـ "حوار المرحلة" : الإحصاءات تشير إلى أن التغيير لن يكون كبيرا بعد الانتخابات وبرأيي يجب أن تُجرى الانتخابات ومن مصلحتنا جميعنا أن تتم
آخر الأخبار
15:46
الصايغ لـ "حوار المرحلة" : الإحصاءات تشير إلى أن التغيير لن يكون كبيرا بعد الانتخابات وبرأيي يجب أن تُجرى الانتخابات ومن مصلحتنا جميعنا أن تتم
0
آخر الأخبار
15:32
الصايغ لـ "حوار المرحلة" : التمديد للمجلس النيابي لن يحصل لأنه بحاجة لموافقة أكثرية النواب ولا تعطيل للانتخابات بل هناك مناورة يحاولون العمل عليها
آخر الأخبار
15:32
الصايغ لـ "حوار المرحلة" : التمديد للمجلس النيابي لن يحصل لأنه بحاجة لموافقة أكثرية النواب ولا تعطيل للانتخابات بل هناك مناورة يحاولون العمل عليها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:27
الصايغ لـ "حوار المرحلة" : نحن أمام إما تصعيد كبير في الأشهر المقبلة أو خطة لتسليم السلاح في كل لبنان والحزب يعطي الذريعة لإسرائيل لاستكمال حربها على لبنان بعد تصريحاته حول عدم تسليم السلاح
آخر الأخبار
15:27
الصايغ لـ "حوار المرحلة" : نحن أمام إما تصعيد كبير في الأشهر المقبلة أو خطة لتسليم السلاح في كل لبنان والحزب يعطي الذريعة لإسرائيل لاستكمال حربها على لبنان بعد تصريحاته حول عدم تسليم السلاح
0
آخر الأخبار
15:28
الصايغ لـ "حوار المرحلة" : الحزب يقول أمام بيئته إنه استعاد قوته فهو لا يستطيع إعلان هزيمته فهو لو استعاد قوته فعلا لكان تجنب الاغتيالات التي تحصل
آخر الأخبار
15:28
الصايغ لـ "حوار المرحلة" : الحزب يقول أمام بيئته إنه استعاد قوته فهو لا يستطيع إعلان هزيمته فهو لو استعاد قوته فعلا لكان تجنب الاغتيالات التي تحصل
0
آخر الأخبار
15:46
الصايغ لـ "حوار المرحلة" : الإحصاءات تشير إلى أن التغيير لن يكون كبيرا بعد الانتخابات وبرأيي يجب أن تُجرى الانتخابات ومن مصلحتنا جميعنا أن تتم
آخر الأخبار
15:46
الصايغ لـ "حوار المرحلة" : الإحصاءات تشير إلى أن التغيير لن يكون كبيرا بعد الانتخابات وبرأيي يجب أن تُجرى الانتخابات ومن مصلحتنا جميعنا أن تتم
0
أخبار لبنان
13:23
مؤسسة جبران تويني تُحيي الذكرى العشرين لاغتياله في كاتدرائية مار لويس ببيروت
أخبار لبنان
13:23
مؤسسة جبران تويني تُحيي الذكرى العشرين لاغتياله في كاتدرائية مار لويس ببيروت
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:31
مهرجان بيروت الرياضي يقدم منح مدرسية بقيمة ٤ مليار ليرة الى جمعية لبنانيون
رياضة
13:31
مهرجان بيروت الرياضي يقدم منح مدرسية بقيمة ٤ مليار ليرة الى جمعية لبنانيون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عشرة ملايين دولار على رصيف ضبية: أسرار باخرة "هاوك 3"
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عشرة ملايين دولار على رصيف ضبية: أسرار باخرة "هاوك 3"
0
أخبار لبنان
13:27
نائب رئيس الحكومة طارق متري للـLBCI: اجتماع اليوم في دمشق كان غنيا بالافكار ولا شيء استثنائيا فيه
أخبار لبنان
13:27
نائب رئيس الحكومة طارق متري للـLBCI: اجتماع اليوم في دمشق كان غنيا بالافكار ولا شيء استثنائيا فيه
0
أخبار لبنان
13:27
تعرفوا على Wakilni في OMT Christmas in Action
أخبار لبنان
13:27
تعرفوا على Wakilni في OMT Christmas in Action
0
أخبار لبنان
13:23
مؤسسة جبران تويني تُحيي الذكرى العشرين لاغتياله في كاتدرائية مار لويس ببيروت
أخبار لبنان
13:23
مؤسسة جبران تويني تُحيي الذكرى العشرين لاغتياله في كاتدرائية مار لويس ببيروت
0
أخبار لبنان
13:22
من كفرعبيدا إلى المتحف الوطني… آثار الموقع تُعرض والـLBCI تواصل المتابعة
أخبار لبنان
13:22
من كفرعبيدا إلى المتحف الوطني… آثار الموقع تُعرض والـLBCI تواصل المتابعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
اليوم الأخير لجولة لودريان: دعمٌ مشروط ورسائل بلا تصريحات
تقارير نشرة الاخبار
13:20
اليوم الأخير لجولة لودريان: دعمٌ مشروط ورسائل بلا تصريحات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تشكك بقدرة لبنان على نزع سلاح حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تشكك بقدرة لبنان على نزع سلاح حزب الله
0
أخبار لبنان
13:18
الاتحاد الأوروبي يطلق تمويلات لدعم الاستقرار في لبنان
أخبار لبنان
13:18
الاتحاد الأوروبي يطلق تمويلات لدعم الاستقرار في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
03:46
الأمطار تشتد الخميس وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:46
الأمطار تشتد الخميس وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
2
أمن وقضاء
05:56
بالصور: تدابير أمنية استثنائية للجيش... وتوقيف 45 شخصا من جنسيات مختلفة
أمن وقضاء
05:56
بالصور: تدابير أمنية استثنائية للجيش... وتوقيف 45 شخصا من جنسيات مختلفة
3
خبر عاجل
05:06
رجي يردّ على رسالة نظيره الإيراني: لعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها
خبر عاجل
05:06
رجي يردّ على رسالة نظيره الإيراني: لعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها
4
أخبار لبنان
04:52
مياه بيروت وجبل لبنان: المهلة القصوى لتسديد اصدار 2025 هي نهاية الشهر الحالي
أخبار لبنان
04:52
مياه بيروت وجبل لبنان: المهلة القصوى لتسديد اصدار 2025 هي نهاية الشهر الحالي
5
خبر عاجل
10:23
معلومات للـLBCI: الجانب اللبناني استغرب ما نقل عن أجواء غير ايجابية سادت الاجتماع القضائي في دمشق من الجانب السوري وأوضحت مصادر مطلعة أن هناك نية لبنانية في تسهيل التعاون لكن لا يمكن تجاوز الأطر القانونية والمؤسساتية المرعية الإجراء في لبنان
خبر عاجل
10:23
معلومات للـLBCI: الجانب اللبناني استغرب ما نقل عن أجواء غير ايجابية سادت الاجتماع القضائي في دمشق من الجانب السوري وأوضحت مصادر مطلعة أن هناك نية لبنانية في تسهيل التعاون لكن لا يمكن تجاوز الأطر القانونية والمؤسساتية المرعية الإجراء في لبنان
6
أمن وقضاء
05:38
الأمن العام يحذّر من موقع NANO CLEAN: تابع للعدو الإسرائيلي ومقره الأساسي في الأراضي المحتلة
أمن وقضاء
05:38
الأمن العام يحذّر من موقع NANO CLEAN: تابع للعدو الإسرائيلي ومقره الأساسي في الأراضي المحتلة
7
خبر عاجل
12:42
مصدر سوري رسمي للـLBCI حول الاجتماع القضائي في دمشق: الطرف اللبناني لا يتعامل بالجدّية والحزم اللازمين لحسم ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وهناك إصرار على توجيه تهم جزائية لبعض الموقوفين رغم تقديمنا أدلّة تُثبت عكس ذلك
خبر عاجل
12:42
مصدر سوري رسمي للـLBCI حول الاجتماع القضائي في دمشق: الطرف اللبناني لا يتعامل بالجدّية والحزم اللازمين لحسم ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية وهناك إصرار على توجيه تهم جزائية لبعض الموقوفين رغم تقديمنا أدلّة تُثبت عكس ذلك
8
أخبار لبنان
08:06
بلغاريا ترفض تسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت
أخبار لبنان
08:06
بلغاريا ترفض تسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More