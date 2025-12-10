الصايغ لـ "حوار المرحلة" : نحن أمام إما تصعيد كبير في الأشهر المقبلة أو خطة لتسليم السلاح في كل لبنان والحزب يعطي الذريعة لإسرائيل لاستكمال حربها على لبنان بعد تصريحاته حول عدم تسليم السلاح

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك