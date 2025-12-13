قاسم: حصرية السلاح بالمنطق الاميركي - الاسرائيلي اعدام لقوة لبنان ومشكلة الدولة ليست في حصرية السلاح بل في الفساد والاستسلام يؤدي الى زوال لبنان

قاسم: اذا حصلت الحرب فلن تحقق أهدافها واذا كانت اميركا لا تهتم بوجود لبنان لمصلحة اسرائيل فلن تكون للبنان حياة سواء استسلم ام واجه وقاتل

قاسم: اذا حصلت الحرب فلن تحقق أهدافها واذا كانت اميركا لا تهتم بوجود لبنان لمصلحة اسرائيل فلن تكون للبنان حياة سواء استسلم ام واجه وقاتل

قاسم: الردع للعدو الذي قمنا به هو استثناء اذ لم تتمكن أي مقاومة من ردع عدوها على مدى ١٧ عاما