الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم عيد الميلاد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
احصاءات غرفة التحكم: ١١ جريحًا في ١٠ حوادث سير خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
آخر الأخبار
2025-12-14 | 00:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
احصاءات غرفة التحكم: ١١ جريحًا في ١٠ حوادث سير خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
التحكم:
جريحًا
حوادث
الساعات
الـ٢٤
الماضية
التالي
مسيرة إسرائيلية تستهدف جرافة في بلدة شبعا جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي: قتلنا فلسطينيا شمالي الضفة الغربية ألقى عبوة ناسفة تجاه قواتنا من دون وقوع إصابات
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
اقتصاد
08:27
رابطة موظفي الادارة العامة تدعو الى التوقف عن العمل لمدة 3 أيام
اقتصاد
08:27
رابطة موظفي الادارة العامة تدعو الى التوقف عن العمل لمدة 3 أيام
0
خبر عاجل
08:21
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: استشهاد مواطن جراء الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة صفد البطيخ - قضاء بنت جبيل
خبر عاجل
08:21
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: استشهاد مواطن جراء الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة صفد البطيخ - قضاء بنت جبيل
0
أخبار دولية
08:19
المحكمة الاتحادية العليا تصادق على النتائج النهائية لانتخابات البرلمان العراقي
أخبار دولية
08:19
المحكمة الاتحادية العليا تصادق على النتائج النهائية لانتخابات البرلمان العراقي
0
آخر الأخبار
08:11
الخارجية الأميركية: نندد بشدة بالهجوم الذي استهدف احتفالا يهوديا في أستراليا
آخر الأخبار
08:11
الخارجية الأميركية: نندد بشدة بالهجوم الذي استهدف احتفالا يهوديا في أستراليا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:11
الخارجية الأميركية: نندد بشدة بالهجوم الذي استهدف احتفالا يهوديا في أستراليا
آخر الأخبار
08:11
الخارجية الأميركية: نندد بشدة بالهجوم الذي استهدف احتفالا يهوديا في أستراليا
0
آخر الأخبار
07:02
نتنياهو: ما حدث في أستراليا بشع وعدد القتلى يزداد
آخر الأخبار
07:02
نتنياهو: ما حدث في أستراليا بشع وعدد القتلى يزداد
0
آخر الأخبار
07:00
الرئاسة الأوكرانية: زيلنسكي وصل إلى برلين لإجراء مباحثات مع الأميركيين والأوروبيين
آخر الأخبار
07:00
الرئاسة الأوكرانية: زيلنسكي وصل إلى برلين لإجراء مباحثات مع الأميركيين والأوروبيين
0
آخر الأخبار
06:49
غارة على بلدة جويا في منطقة الحافور
آخر الأخبار
06:49
غارة على بلدة جويا في منطقة الحافور
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:25
وزير الخارجية الإسرائيلي: على حكومة أستراليا التي تلقت عددا لا يحصى من إشارات التحذير أن تعود إلى رشدها
آخر الأخبار
05:25
وزير الخارجية الإسرائيلي: على حكومة أستراليا التي تلقت عددا لا يحصى من إشارات التحذير أن تعود إلى رشدها
0
أخبار دولية
07:53
كيف قرأت اسرائيل الهجوم في استراليا.. وكيف ستتصرف؟
أخبار دولية
07:53
كيف قرأت اسرائيل الهجوم في استراليا.. وكيف ستتصرف؟
0
خبر عاجل
08:21
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: استشهاد مواطن جراء الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة صفد البطيخ - قضاء بنت جبيل
خبر عاجل
08:21
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: استشهاد مواطن جراء الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة صفد البطيخ - قضاء بنت جبيل
0
أخبار لبنان
2025-12-11
الأمن العام يعلن مواعيد الاختبارات الرياضية للمتطوعين برتبة مأمور ومفتش
أخبار لبنان
2025-12-11
الأمن العام يعلن مواعيد الاختبارات الرياضية للمتطوعين برتبة مأمور ومفتش
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:07
ميلاد تحت الماء... الدفاع المدني يضيء عمق بحر العقيبة
تقارير نشرة الاخبار
08:07
ميلاد تحت الماء... الدفاع المدني يضيء عمق بحر العقيبة
0
أخبار دولية
07:53
كيف قرأت اسرائيل الهجوم في استراليا.. وكيف ستتصرف؟
أخبار دولية
07:53
كيف قرأت اسرائيل الهجوم في استراليا.. وكيف ستتصرف؟
0
أخبار لبنان
04:53
الراعي: نحن مدعوون اليوم إلى إدخال وطننا في مسار خلاص جديد
أخبار لبنان
04:53
الراعي: نحن مدعوون اليوم إلى إدخال وطننا في مسار خلاص جديد
0
أخبار لبنان
03:05
بقائي: العلاقات الدبلوماسية بين إيران ولبنان لا تزال قائمة... وإجراءات تعيين السفير الإيراني الجديد أُنجزت
أخبار لبنان
03:05
بقائي: العلاقات الدبلوماسية بين إيران ولبنان لا تزال قائمة... وإجراءات تعيين السفير الإيراني الجديد أُنجزت
0
أخبار دولية
14:08
ترامب يتعهد بالرد بعد مقتل أميركيين في سوريا: أحمد الشرع غاضب ومستاء للغاية من هذا الهجوم
أخبار دولية
14:08
ترامب يتعهد بالرد بعد مقتل أميركيين في سوريا: أحمد الشرع غاضب ومستاء للغاية من هذا الهجوم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
تكريم حاشد لجمعية بيروت ماراثون… والعين على رزنامة الـ٢٠٢٦
تقارير نشرة الاخبار
14:00
تكريم حاشد لجمعية بيروت ماراثون… والعين على رزنامة الـ٢٠٢٦
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل يبقى الباحث مرجعًا في عصر الخوارزميات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل يبقى الباحث مرجعًا في عصر الخوارزميات؟
0
أخبار دولية
13:33
الداخلية السورية: قوات التحالف الدولي لم تأخذ التحذيرات السورية باحتمال حصول خرق لداعش بعين الاعتبار
أخبار دولية
13:33
الداخلية السورية: قوات التحالف الدولي لم تأخذ التحذيرات السورية باحتمال حصول خرق لداعش بعين الاعتبار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عام 1895 وصل القطار إلى لبنان… فمتى يعود على السكة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عام 1895 وصل القطار إلى لبنان… فمتى يعود على السكة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:18
الطقس يتقلب الإثنين: أمطار وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
02:18
الطقس يتقلب الإثنين: أمطار وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة
2
أخبار دولية
14:08
ترامب يتعهد بالرد بعد مقتل أميركيين في سوريا: أحمد الشرع غاضب ومستاء للغاية من هذا الهجوم
أخبار دولية
14:08
ترامب يتعهد بالرد بعد مقتل أميركيين في سوريا: أحمد الشرع غاضب ومستاء للغاية من هذا الهجوم
3
خبر عاجل
11:22
معلومات للـLBCI: عملية حفر حصلت في المبنى الذي يجري تفتيشه حيث تبين وجود حائط دعم مع حفرة مليئة بالردم وليس مستودعا ولم يتم العثور على أي سلاح أو ذخائر
خبر عاجل
11:22
معلومات للـLBCI: عملية حفر حصلت في المبنى الذي يجري تفتيشه حيث تبين وجود حائط دعم مع حفرة مليئة بالردم وليس مستودعا ولم يتم العثور على أي سلاح أو ذخائر
4
أمن وقضاء
10:23
الجيش يضبط حوالي مليون وخمسمئة ألف حبة كبتاغون معدة للتهريب ويوقف 3 أشخاص
أمن وقضاء
10:23
الجيش يضبط حوالي مليون وخمسمئة ألف حبة كبتاغون معدة للتهريب ويوقف 3 أشخاص
5
خبر عاجل
11:23
أدرعي: تجميد الغارة موقتًا على يانوح
خبر عاجل
11:23
أدرعي: تجميد الغارة موقتًا على يانوح
6
خبر عاجل
09:42
معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني اتخذ اجراءات جدية مع قوات اليونيفيل لمنع ضرب المبنى المهدد في يانوح ويتواجد في المبنى مع صاحب المنزل ورئيس البلدية
خبر عاجل
09:42
معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني اتخذ اجراءات جدية مع قوات اليونيفيل لمنع ضرب المبنى المهدد في يانوح ويتواجد في المبنى مع صاحب المنزل ورئيس البلدية
7
أمن وقضاء
06:04
"تفتيش دقيق لأحد المباني المهددة في بلدة يانوح"... هذا ما أعلنته قيادة الجيش
أمن وقضاء
06:04
"تفتيش دقيق لأحد المباني المهددة في بلدة يانوح"... هذا ما أعلنته قيادة الجيش
8
خبر عاجل
09:30
معلومات للـLBCI: بالتزامن مع وجود الجيش اللبناني في بقعة المبنى المهدد في يانوح اتصالات تجري على مستوى "الميكانيزم" من أجل منع الضربة بعد التثبت من قيام الجيش بمهامه
خبر عاجل
09:30
معلومات للـLBCI: بالتزامن مع وجود الجيش اللبناني في بقعة المبنى المهدد في يانوح اتصالات تجري على مستوى "الميكانيزم" من أجل منع الضربة بعد التثبت من قيام الجيش بمهامه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More