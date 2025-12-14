هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق في قطاع غزة لا يزال بعيدا

هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: إسرائيل ما زالت تتابع التطورات المتعلقة بالبحث عن جثمان المخطوف ران غويلي

الأمين العام للأمم المتحدة: أدعو كل الأطراف في السودان إلى وقف فوري للأعمال العدائية وبدء عملية سياسية شاملة