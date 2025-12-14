محافظة القدس: مستوطنون يقطعون عشرات من أشجار الزيتون في بلدة مخماس شمالي القدس المحتلة

التالي

وزارة الداخلية في غزة: اغتيال مقدم في جهاز الأمن الداخلي بإطلاق نار من مسلحين في مخيم المغازي صباح اليوم وإلقاء القبض على أحد المشتبه بهم والتحقيق جار