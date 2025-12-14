الأخبار
رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف خلال حفل إضاءة شجرة الميلاد في زحلة: لبنان في كل مرة يخرج من أزماته بإرادة أبنائه

آخر الأخبار
2025-12-14 | 10:34
0min
رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف خلال حفل إضاءة شجرة الميلاد في زحلة: لبنان في كل مرة يخرج من أزماته بإرادة أبنائه

 
 
احصاءات غرفة التحكم: ١١ جريحًا في ١٠ حوادث سير خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
الجيش الإسرائيلي: قتلنا فلسطينيا شمالي الضفة الغربية ألقى عبوة ناسفة تجاه قواتنا من دون وقوع إصابات
LBCI
أخبار لبنان
08:27

التجديد لبيار الأشقر على رأس نقابة أصحاب الفنادق بالتزكية

LBCI
منوعات
08:18

"إذا حصل لي شيء ستعرفين مع من كنت"... التقط لها صورتها الأخيرة ثم نفذ انتقامه: إليكم ما حصل (صورة)

LBCI
أمن وقضاء
08:11

معلومات للـLBCI: هذا ما تضمّنه العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء والملحقين العسكريين جنوب الليطاني..

LBCI
أخبار لبنان
08:09

الرئيس عون: خيار التفاوض هو البديل عن الحرب التي لن تعطي أي نتيجة

LBCI
آخر الأخبار
06:58

البابا يدعو لوضع حد للعنف القائم على معاداة السامية بعد اعتداء سيدني

LBCI
منوعات
04:47

حبّه لكرة القدم غيّر حياته... رحلة خسارة الوزن خاضها شاب عشريني بطريقة لافتة!

LBCI
آخر الأخبار
04:46

مسؤول أوروبي: ويتكوف وكوشنر يطلعان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خطة السلام الخاصة بغزة

LBCI
آخر الأخبار
04:41

السلطات المغربية: ارتفاع عدد قتلى السيول في إقليم آسفي إلى 37 شخصا

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-18

وفاة النائب السابق زاهر الخطيب

LBCI
خبر عاجل
2025-12-13

الـ LBCI تنشر لائحة الأسرى اللبنانيين لدى اسرائيل… فمن هم؟

LBCI
آخر الأخبار
03:33

مفتي أستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: لا اعتقد أنه سيكون هناك أيّ تصعيد أو ردّة فعل بعد الحادثة والقوى الأمنية تقوم بواجبها

LBCI
أمن وقضاء
00:20

وفاة مواطن حرقاً داخل منزله في لوسي - السلطان يعقوب التحتا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

باراك في تل أبيب... ما أسباب الزيارة؟

LBCI
أخبار دولية
07:54

الـLBCI تواصلت مع أحد أقرباء أحمد الأحمد الذي أوقف الهجوم في أستراليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:43

"بكبسة زر… تأكد أنه الأصلي"... وزارة الصحة تطلق النسخة الجديدة من تطبيقها الخليوي

LBCI
أخبار لبنان
06:39

سلام يحذّر: هذه العوامل باتت تشكّل تهديداً

LBCI
أخبار لبنان
05:43

الحجار جال في المطار ونوّه بالتطور على مستوى الخدمات: تنسيق يومي مع المعنيين للمزيد من التحسين عشية الاعياد

LBCI
آخر الأخبار
03:46

مفتي أستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: وجود أحمد الأحمد على شاطئ بوندي كان طبيعيًا وتصديه للمعتدي كان عملًا بطوليًا فدائيًا غير متوقّع وكاد أن يُقتل خلاله

LBCI
آخر الأخبار
03:26

مفتي أوستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: لم يكن من جوّنا ولا من أخلاقنا مثل هذه الاعمال الاجرامية ونستغرب الحدث ونضعه في خانة التخريب على المجتمع الاوسترالي وامننا واستقرارنا لأن هذا الوطن مزيج من التعايش

LBCI
أخبار لبنان
14:01

مدينة زحلة تضيء شجرة عيد الميلاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

الميلاد في لبنان قصة حب وفرح وأمل

LBCI
أخبار دولية
15:57

الشرطة الأسترالية: منفّذا عملية إطلاق النار في سيدني هما والد وابنه

LBCI
حال الطقس
00:43

أمطار متفرقة وانخفاض كبير بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
اقتصاد
00:23

كتاب مفتوح من جمعية المصارف إلى الرؤساء والوزراء والمودعين... هذا ما جاء فيه

LBCI
أخبار لبنان
04:30

"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"

LBCI
أمن وقضاء
07:07

جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

بهذه الحالات أموالك مشطوبة

LBCI
أمن وقضاء
08:45

غادرت ولم تعد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة

LBCI
أمن وقضاء
02:44

قفزة تشغيلية قياسية في مرفأ بيروت: 3 سفن و12,800 حاوية خلال 24 ساعة

