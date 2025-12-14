سكاف في حفل إضاءة شجرة الميلاد في زحلة: نحن شعب يستطيع تجميد الخلافات ووقف إطلاق النار السياسي ومهما كانت الأسباب الداخلية لا أغلى من تكريس صورة أيام زيارة البابا وتعميمها كل أيام السنة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك