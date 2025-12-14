الرئاسة السورية: الشرع يبعث ببرقية تعزية إلى ترامب في مقتل جنديين أميركيين في سوريا

القناة 14 الإسرائيلية: أنباء أولية عن 5 قتلى و12 إصابة في إطلاق نار خلال احتفالات بعيد الحانوكا في أستراليا

وزارة الداخلية في غزة: اغتيال مقدم في جهاز الأمن الداخلي بإطلاق نار من مسلحين في مخيم المغازي صباح اليوم وإلقاء القبض على أحد المشتبه بهم والتحقيق جار