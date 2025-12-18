نائب رئيس غرفة تجارة بيروت نبيل فهد للـLBCI: الجو مريح من الناحية الاستهلاكية ونحن في وضع فيه شيء من الاستقرار منذ الشهر الفائت وهناك زيادة بنسبة 35% تقريبا في المبيعات

التالي

نائب رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان طوني الرامي للـLBCI: كدورة سياحية يشهد لبنان الذروة بين 22 كانون الأول و3 كانون الثاني ويمكن القول إن لبنان محجوز بالكامل "fully booked" و"fully loaded" ونحن نعلن جهوزيتنا الكاملة