النائب حسن فضل الله بعد الجلسة التشريعية: شاركنا من موقع مسؤوليتنا تجاه عدد من القوانين المهمة ومنها القرض من البنك الدولي لاعادة الاعمار

النائب الياس بو صعب من مجلس النواب: إذا ذهبنا الى خيار إعادة فتح المهل للمغتربين للتسجيل للاقتراع لـ128 نائباً سنكون ملزَمين بتمديد تقني لمجلس النواب

النائب الياس بو صعب من مجلس النواب: رئيس الجمهورية حريص على عدم تعطيل أي مؤسسة دستورية وعندما تكون كتلة بحجم "الجمهورية القوية" غير موجودة في الجلسة هذا دليل نقص