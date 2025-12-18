النائب علي حسن خليل بعد الجلسة التشريعية: هذه الجلسة ليست تحد لأحد على الاطلاق والامور المتعلقة بالانتخابات تعالج وفق الاصول والاهم عدم خلق ذرائع لتأجيلها او الغاءها

التالي

النائب جبران باسيل بعد الجلسة التشريعية: الدولة تقترض مجددا لاعادة الاعمار من دون خطة وهي لم تقدم أي خطة رغم مطالبتنا بذلك وسنطعن بقانون استقلالية القضاء وكل ما يحصل في موضوع المغتربين هدفه تطيير حقهم في الاقتراع والغاء الانتخابات