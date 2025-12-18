يديعوت أحرونوت عن الجيش الإسرائيلي: عبور نشطاء يمينيين حدود غزة دون عوائق خطوة على طريق الاستيطان اليهودي بغزة

سامي الجميل لـ حوار المرحلة: لن أعطي أي إشارات إنتخابية ونتواصل مع كل من يشبهوننا ويأخذون موقفنا من موضوع السلاح والسيادة ومستقبل لبنان ولا اتفاق نهائيًا في أي دائرة حتى اللحظة

السابق