الوكالة الوطنية للإعلام: مالك سفينة روسوس ايغور غريشوشكين الموقوف في بلغاريا رفض الإدلاء بإفادته أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ولم يجب على أي سؤال على ان يعود البيطار إلى بيروت غدًا

