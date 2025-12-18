ترامب: لم أرتب اجتماعًا مع نتنياهو لكنه يرغب في رؤيتي

التحكم المروري: طريق عيناتا - الارز سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي نهارا من الساعة ١٠:٠٠ حتى الساعة ١٦:٠٠ وتقفل ليلًا امام كل المركبات بسبب تكون طبقة من الجليد

