إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و7 جرحى في 6 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

آخر الأخبار
2025-12-19 | 01:42
مشاهدات عالية
إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و7 جرحى في 6 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
0min
إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و7 جرحى في 6 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

