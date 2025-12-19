نائب رئيس الحكومة طارق متري بعد لقائه الرئيس عون: أكد الرئيس عون أن الموقف اللبناني يقوم على رغبة قوية بإقامة أفضل العلاقات مع سوريا وبناء الثقة

نائب رئيس الحكومة طارق متري بعد لقائه الرئيس عون: أعطى الرئيس عون توجيهاته للوزراء للبحث عن السبل القانونية لإنهاء ملف المسجونين والموقوفين بما يحافظ على العلاقة بين البلدين

نائب رئيس الحكومة طارق متري بعد لقائه الرئيس عون: إجتماع عقد حول سبل تعزيز العلاقات اللبنانية السورية لا سيما في مجال الوصول إلى اتفاقية بين البلدين تتعلق بالمسجونين والموقوفين في السجون اللبنانية