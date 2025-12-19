الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
14
o
الجنوب
20
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
14
o
الجنوب
20
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نائب رئيس الحكومة طارق متري بعد لقائه الرئيس عون: أكد الرئيس عون أن الموقف اللبناني يقوم على رغبة قوية بإقامة أفضل العلاقات مع سوريا وبناء الثقة
آخر الأخبار
2025-12-19 | 03:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نائب رئيس الحكومة طارق متري بعد لقائه الرئيس عون: أكد الرئيس عون أن الموقف اللبناني يقوم على رغبة قوية بإقامة أفضل العلاقات مع سوريا وبناء الثقة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الحكومة
لقائه
الرئيس
الرئيس
الموقف
اللبناني
بإقامة
العلاقات
سوريا
وبناء
الثقة
التالي
نائب رئيس الحكومة طارق متري بعد لقائه الرئيس عون: أعطى الرئيس عون توجيهاته للوزراء للبحث عن السبل القانونية لإنهاء ملف المسجونين والموقوفين بما يحافظ على العلاقة بين البلدين
نائب رئيس الحكومة طارق متري بعد لقائه الرئيس عون: إجتماع عقد حول سبل تعزيز العلاقات اللبنانية السورية لا سيما في مجال الوصول إلى اتفاقية بين البلدين تتعلق بالمسجونين والموقوفين في السجون اللبنانية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:28
بري عرض مع مدبولي الاوضاع في لبنان والمنطقة
أخبار لبنان
07:28
بري عرض مع مدبولي الاوضاع في لبنان والمنطقة
0
منوعات
07:28
أقنعت طفلتها أنها تموت بالسرطان… أخضعتها لـ "علاج كيميائي" وجمعت التبرعات: ما تم اكتشافه بعد سنوات صادم
منوعات
07:28
أقنعت طفلتها أنها تموت بالسرطان… أخضعتها لـ "علاج كيميائي" وجمعت التبرعات: ما تم اكتشافه بعد سنوات صادم
0
أخبار لبنان
07:24
الرئيس عون لرئيس الوزراء المصري: نعول على دور مصر الاساسي ..مدبولي: ندعم لبنان وخطواته
أخبار لبنان
07:24
الرئيس عون لرئيس الوزراء المصري: نعول على دور مصر الاساسي ..مدبولي: ندعم لبنان وخطواته
0
أخبار دولية
07:23
بوتين يؤكد أن روسيا لن تهاجم بلدان أخرى إذا عوملت "باحترام"
أخبار دولية
07:23
بوتين يؤكد أن روسيا لن تهاجم بلدان أخرى إذا عوملت "باحترام"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:39
جعجع: لا أنظر إلى الموضوع بأنني سجلت هدفًا على الرئيس بري ولا مخرج للإنتخابات إلا برسالة يوجهها رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب
آخر الأخبار
06:39
جعجع: لا أنظر إلى الموضوع بأنني سجلت هدفًا على الرئيس بري ولا مخرج للإنتخابات إلا برسالة يوجهها رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب
0
آخر الأخبار
06:34
جعجع: إذا لم نستطع تنظيم أمورنا الداخلية بأنفسنا فـ"على الدنيا السلام"
آخر الأخبار
06:34
جعجع: إذا لم نستطع تنظيم أمورنا الداخلية بأنفسنا فـ"على الدنيا السلام"
0
آخر الأخبار
06:31
جعجع: لا اقتراحًا للحل إلا لدى رئيس الجمهورية
آخر الأخبار
06:31
جعجع: لا اقتراحًا للحل إلا لدى رئيس الجمهورية
0
آخر الأخبار
06:28
جعجع للمغتربين: جرائم كثيرة ترتكب بحقكم فلا تصدقوا أي شيء يقال ونحن سنستمر في مساعينا حتى اللحظة الأخيرة حتى تنتخبوا من أينما كنتم وإن لم تنجح مساعينا فيجب عليكم القدوم إلى لبنان بأعداد كبيرة للتصويت
آخر الأخبار
06:28
جعجع للمغتربين: جرائم كثيرة ترتكب بحقكم فلا تصدقوا أي شيء يقال ونحن سنستمر في مساعينا حتى اللحظة الأخيرة حتى تنتخبوا من أينما كنتم وإن لم تنجح مساعينا فيجب عليكم القدوم إلى لبنان بأعداد كبيرة للتصويت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-12-06
نواف سلام التقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: ندعو قطر إلى مواصلة دورها الحيوي وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار بالجنوب
أخبار لبنان
2025-12-06
نواف سلام التقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: ندعو قطر إلى مواصلة دورها الحيوي وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار بالجنوب
0
آخر الأخبار
2025-09-02
حصيلة الزلزال في أفغانستان تتجاوز 1400 قتيل وفق السلطات
آخر الأخبار
2025-09-02
حصيلة الزلزال في أفغانستان تتجاوز 1400 قتيل وفق السلطات
0
خبر عاجل
06:22
جعجع: نحن نقاطع التشريع؟ من يقاطع التشريع هو الذي يتلاعب بالنظام الداخلي لمجلس النواب وكل من يشتكي من ممارسات الرئيس بري يحضر جلسات المجلس
خبر عاجل
06:22
جعجع: نحن نقاطع التشريع؟ من يقاطع التشريع هو الذي يتلاعب بالنظام الداخلي لمجلس النواب وكل من يشتكي من ممارسات الرئيس بري يحضر جلسات المجلس
0
علوم وتكنولوجيا
2025-12-15
سيارة المستقبل تُصبح واقعًا في 2026… شركة أميركية تبدأ إنتاج أول سيارة طائرة في العالم
علوم وتكنولوجيا
2025-12-15
سيارة المستقبل تُصبح واقعًا في 2026… شركة أميركية تبدأ إنتاج أول سيارة طائرة في العالم
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
بطولة للتوتش رغبي في لبنان وهذه أجواء النسخة الخامسة!
تقارير نشرة الاخبار
13:48
بطولة للتوتش رغبي في لبنان وهذه أجواء النسخة الخامسة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الشباب يحاورون الشاركس في Berytech
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الشباب يحاورون الشاركس في Berytech
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
حوار ربع الساعة الأخير بين رئيس الحكومة والمصارف
تقارير نشرة الاخبار
13:35
حوار ربع الساعة الأخير بين رئيس الحكومة والمصارف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
Fondation CMA CGM توظف طاقتها لخدمة المجتمع
تقارير نشرة الاخبار
13:35
Fondation CMA CGM توظف طاقتها لخدمة المجتمع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بكبسة زرّ... الدواء في لبنان تحت الرقابة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بكبسة زرّ... الدواء في لبنان تحت الرقابة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
حال المراهقين نفسيًا في لبنان… أرقامٌ صادمة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
حال المراهقين نفسيًا في لبنان… أرقامٌ صادمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
عقدة قانون الانتخاب لم تنجح هذه المرة بعرقلة التشريع
تقارير نشرة الاخبار
13:15
عقدة قانون الانتخاب لم تنجح هذه المرة بعرقلة التشريع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
إسرائيل تصعد ميدانيًا... نحو عشر غارات طالت مناطق جنوبية وبقاعية
تقارير نشرة الاخبار
13:13
إسرائيل تصعد ميدانيًا... نحو عشر غارات طالت مناطق جنوبية وبقاعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
عشية إجتماع الميكانيزم... لبنان يحدد سقف مواقفه
تقارير نشرة الاخبار
13:12
عشية إجتماع الميكانيزم... لبنان يحدد سقف مواقفه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
14:28
توقّف مفاجئ لرحلة وائل كفوري وعودة الطائرة أدراجها… ما السبب؟ (فيديو)
فنّ
14:28
توقّف مفاجئ لرحلة وائل كفوري وعودة الطائرة أدراجها… ما السبب؟ (فيديو)
2
أخبار لبنان
15:52
رافيد: إسرائيل سترفع مستوى مشاركتها في المحادثات المباشرة مع لبنان والاجتماع يتركّز رسميًا على التعاون الاقتصاديّ
أخبار لبنان
15:52
رافيد: إسرائيل سترفع مستوى مشاركتها في المحادثات المباشرة مع لبنان والاجتماع يتركّز رسميًا على التعاون الاقتصاديّ
3
خبر عاجل
04:21
الجيش الإسرائيلي: الملف البحري السري لحزب الله... بنية تحتية إرهابية بستار مدني
خبر عاجل
04:21
الجيش الإسرائيلي: الملف البحري السري لحزب الله... بنية تحتية إرهابية بستار مدني
4
أمن وقضاء
02:14
انخفاض سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز
أمن وقضاء
02:14
انخفاض سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز
5
خبر عاجل
08:11
مصادر غربية للـLBCI: بعد انتهاء الاجتماع الرباعي في باريس تقرّر أن يُعقَد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في وقتٍ ما خلال شهر شباط المقبل من دون تحديد موعد دقيق حتى الآن
خبر عاجل
08:11
مصادر غربية للـLBCI: بعد انتهاء الاجتماع الرباعي في باريس تقرّر أن يُعقَد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في وقتٍ ما خلال شهر شباط المقبل من دون تحديد موعد دقيق حتى الآن
6
أمن وقضاء
13:28
ضبط ٩٠ مسدسًا في حقائب احد المسافرين
أمن وقضاء
13:28
ضبط ٩٠ مسدسًا في حقائب احد المسافرين
7
منوعات
11:32
"تلقيت تهديدات بالقتل"... بعد أشهر من الحادثة: ضحية فضيحة حفل Coldplay تكسر صمتها وهذا ما كشفته
منوعات
11:32
"تلقيت تهديدات بالقتل"... بعد أشهر من الحادثة: ضحية فضيحة حفل Coldplay تكسر صمتها وهذا ما كشفته
8
اسرار
00:04
أسرار الصحف المحلية ١٩-١٢-٢٠٢٥
اسرار
00:04
أسرار الصحف المحلية ١٩-١٢-٢٠٢٥
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More