الوكالة الوطنية للإعلام: وصول الراعي الى مطرانية الموارنة - قلاية الصليب في طرابلس

آخر الأخبار
2025-12-20 | 03:06
مشاهدات عالية
0min
الوكالة الوطنية للإعلام: وصول الراعي الى مطرانية الموارنة - قلاية الصليب في طرابلس

 
 
آخر الأخبار

الوطنية

للإعلام:

الراعي

مطرانية

الموارنة

قلاية

الصليب

طرابلس

آخر الأخبار

LBCI
أخبار لبنان
04:23

دير القمر تضيء شجرة الميلاد وتطلق القرية الميلادية (صور)

LBCI
أخبار لبنان
04:20

نعمة محفوض للـLBCI: ما زلنا "نرقّع"... ونحن نعاني من مشكلتين

LBCI
أخبار لبنان
03:52

رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي للـLBCI: من حق الأساتذة عيش حياة كريمة براتب مقبول

LBCI
آخر الأخبار
03:45

الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق لمسيرة إسرائيلية فوق بيروت والضاحية الجنوبية وعلى علو منخفض جدا

اخترنا لكم
LBCI
أخبار لبنان
04:23

دير القمر تضيء شجرة الميلاد وتطلق القرية الميلادية (صور)

LBCI
آخر الأخبار
03:45

الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق لمسيرة إسرائيلية فوق بيروت والضاحية الجنوبية وعلى علو منخفض جدا

LBCI
آخر الأخبار
03:19

التحكم المروري: عطل طرأ على الخط الساخن 1720 العائد لغرفة العمليات المشتركة في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات ويتعذر حاليا استقبال الاتصالات والعمل جار على المعالجة

LBCI
آخر الأخبار
01:36

التحكم المروري: طريق عيناتا - الأرز سالكة حاليا أمام المركبات ذات الدفع الرباعي

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
حال الطقس
2025-12-19

الطقس مستقر... وهذه تفاصيله

LBCI
آخر الأخبار
08:34

مكتب نتنياهو: اجتماع الناقورة ناقش تعزيز المشاريع الاقتصادية لإظهار المصلحة المشتركة في إزالة تهديد حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-24

حزب الله شيّع قائده العسكري هيثم الطبطبائي في الغبيري

LBCI
أخبار دولية
2025-11-09

موجات تسونامي صغيرة في اليابان بعد زلزال بقوة 6,7 درجات

بالفيديو
LBCI
أخبار دولية
00:01

الولايات المتحدة تنفذ ضربات واسعة النطاق على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

LBCI
أخبار لبنان
16:17

باسيل: السلام الفعلي يقود الى التطبيع مع اسرائيل تحت عنوان حماية حقوق الشعوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الـ Atcl يوزع الكؤوس والجوائز لابطال وبطلات الرياضة الميكانيكية لموسم ٢٠٢٥

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الحمّى القلاعية تصل إلى لبنان: إصابات محدودة وخطط تطويق لحماية الثروة الحيوانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

توسيع مطار بيروت إنطلق .. والبداية من قاعة المغادرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

خرق فرنسي كبير سمح بتهريب 90 مسدسا ً ضُبطت في مطار بيروت

LBCI
أخبار لبنان
13:31

السوق الميلادي في بلدة القلعة انطلق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

هل بات إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مهدّدًا؟

الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
رياضة
06:19

فيديو مروّع يوثّق اللحظة الأخيرة: طائرة أسطورة ناسكار "ذا بيف" تنفجر وتقتله مع عائلته

LBCI
اقتصاد
06:53

وزارة المالية تُحوّل رواتب القطاع العام والمعاشات قبل الأعياد..والسحب اعتبارًا من 22 كانون الأول

LBCI
حال الطقس
01:57

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
خبر عاجل
10:44

جلسة لمجلس الوزراء الاثنين ...واليكم مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته

LBCI
خبر عاجل
06:34

جعجع للرئيس عون: لم يبق بابًا للخلاص سوى بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي تطلبون من خلالها دعوة المجلس إلى الإنعقاد خلال ٣ أيام لمناقشة الرسالة ومشروع القانون المعجل المكرر فالإنتخابات النيابية بخطر وأنتم الملاذ الأخير

LBCI
خبر عاجل
12:06

سلام: المودعون الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100,000 دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً وخلال أربع سنوات وهؤلاء يمثّلون 85% من المودعين

LBCI
خبر عاجل
10:06

هذا ما سيتناوله خطاب الرئيس سلام...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
