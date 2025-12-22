الوكالة الوطنية للاعلام: بدء تجمع المودعين على طريق القصر الجمهوري في بعبدا لتنفيذ اعتصام تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء وذلك رفضا لمشروع قانون الفجوة المالية

الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا

الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا

رئيس لجنة الحوار اللبنانيّ – الفلسطينيّ: احترام السيادة لا يمكن أن يبقى في إطار المواقف بل أن يُترجم بخطوات عملية