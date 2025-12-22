وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر أمرا بوقف خدمة الجنود في إذاعة الجيش ونقلهم الى قطاعات أخرى

وزارة الداخلية السورية: إخفاء صواريخ مضادة للطيران داخل أحد المنازل في بوكمال تمهيدًا لتهريبها خارج البلاد فنُفذت عملية مداهمة محكمة أسفرت عن ضبط صواريخ من نوع "سام-7"

