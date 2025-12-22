مجلس الوزراء بدأ بمناقشة مشروع قانون الفجوة المالية مادة مادة

الذهب يواصل مكاسبه في المعاملات الفورية ويرتفع في أحدث التداولات 2% إلى 4426.66 دولارا للأونصة

الوكالة الوطنية للإعلام: الغارة على سيارة على طريق عقتانيت - القنيطرة في قضاء صيدا أدت الى استشهاد 3 أشخاص كانوا بداخلها