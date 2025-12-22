بلومبرج نيوز: أميركا وحلفاؤها يجددون مساعيهم لعقد مؤتمر بشأن إعادة إعمار غزة

وزير الاقتصاد عامر البساط لـ "عشرين 30": اليوم نعطي خارطة طريق للمودع الصغير وهذا هدف القانون ونعطي المودع الكبير الأمان

وزير الاقتصاد عامر البساط لـ "عشرين 30": قمنا بالعديد من الاستشارات والاجتماعات للوصول الى مسودّة القانون والتزمنا أمام انفسنا باقرار القانون قبل نهاية العام